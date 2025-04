HMS registra casos de superação de bebês prematuros internados na UTI Neonatal

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), situado no bairro Vila Figueira, registrou no primeiro trimestre deste ano histórias emocionantes de um menino e uma menina recém-nascidos que receberam cuidados especiais por semanas seguidas na unidade, após nascerem prematuramente. A equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal permitiu que os desafios enfrentados por esses bebês fossem superados e as famílias pudessem voltar para casa com suas crianças.

O primeiro caso foi o da pequena Ayla, filha de Thuane Santos Vieira, que nasceu com 3,2 quilos e foi internada no dia 29 de janeiro para tratamento de sífilis congênita. Após ser transferida para a unidade semi-intensiva, ela começou a apresentar vômitos e distensão abdominal, precisando ser encaminhada à UTI Neonatal. Durante sua internação, ela enfrentou diversas complicações, teve que ser entubada e passou por um procedimento de drenagem torácica devido a uma pneumatocele. Mas Ayla mostrou sua força e, com o passar dos dias, apresentou evolução contínua até finalmente receber alta com 57 dias de vida e 3,77 quilos.

No segundo caso, o pequeno Joel, filho de Elizabeth Claudino, chegou ao mundo em 11 de fevereiro, com apenas 33 semanas e pesando 2,56 quilos. Logo após o nascimento, ele precisou de suporte respiratório e depois foi acometido por uma sepse grave que levou a complicações durante sua internação, exigindo um tratamento intensivo com antibióticos. Como consequência, o pequeno desenvolveu meningite, o que demandou mais de 20 dias de medicação e acompanhamento constante da equipe da UTI Neonatal. A luta foi vencida e, com 44 dias de vida, pesando 3,16 quilos, ele finalmente pôde ir para casa, saudável e pronto para viver cercado de amor.

Envolvidas diretamente nessas duas histórias de amor, cuidado e muito trabalho em equipe, as famílias não contiveram a emoção ao ver as crianças saudáveis e no caminho de suas casas na última semana do mês pasado. A mãe do pequeno Joel revelou que viveu de tudo nesses dias difíceis. “No início, o medo tomou conta de mim. Ver meu filho tão pequeno e passando por tantas dificuldades foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas, a cada dia, ele me mostrava o quanto era forte. A equipe do hospital me acolheu, cuidou dele com tanto carinho e profissionalismo que hoje meu coração transborda de gratidão. Levar meu filho para casa é a prova de que milagres acontecem”, disse Elizabeth.

A mãe de Ayla também não deixou de homenagear os profissionais do HMS pelo atendimento prestado à sua filha. “Foram dias de muita luta, medo e orações, mas a equipe da UTI Neonatal nunca soltou nossa mão. Eles cuidaram da minha filha com tanto amor e dedicação que serei eternamente grata. Hoje, poder sair do hospital com minha Ayla nos braços é um sonho realizado”, declarou Thuane.

A diretora médica do HMS, Margarete Lima, destacou a satisfação de todos que trabalham na unidade por proporcionar essa alegria para as famílias. “Celebramos mais essa vitória e seguimos comprometidos em oferecer cuidado, esperança e amor para cada pequeno guerreiro que passa por nossas portas. São cada vez mais histórias de esperança e cuidado que reforçam o compromisso do HMS com a vida e o bem-estar dos nossos pequenos pacientes”, ressaltou a diretora.

Por sua vez, o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, parabenizou o hospital pelo atendimento a esses dois bebês. “Essas histórias de superação comprovam a capacidade da equipe técnica da unidade. O HMS tem passado por uma grande transformação e hoje temos uma UTI Neonatal de referência, que mostra sua competência diante das complexidades de cada caso. Mais duas histórias terminam com um final feliz para as famílias”, concluiu o titular da pasta.