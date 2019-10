Homem cai da plataforma da estação Suzano

Uma pessoa pessoa se acidentou na tarde desta quarta-feira (2) na Estação de Suzano. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), a vítima apresentava embriaguez.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros com vida. Segundo as primeiras informações, o homem caiu da plataforma nos trilhos da estação Suzano Linha 11-Coral da CPTM.

A assessoria de imprensa da companhia informou que o acidente aconteceu por volta das 16h30.

A vítima caiu e foi resgatada com vida pelas equipes dos bombeiros. Segundo as informações, no momento do acidente, o homem aparentava embriaguez.

A circulação de trens teve que ser reduzida, e o sistema ficou com maiores intervalos entre as estações Suzano e Estudantes até às 16h50, quando foi normalizado.