Homem de caiaque ajuda a resgatar quatro cães durante enchente em Suzano

Um homem de caiaque ajudou a resgatar quatro cães durante a enchente desta última quarta-feira (28) que deixou Suzano alagada. Segundo ele, essa foi a única opção disponível no momento, uma vez que os carros e as ruas estavam cheias de água.

O responsável pela ação é Jair Galdino Pereira, dono da Oficina Mecânica Nossa Senhora Aparecida. “Eu tenho esse caiaque há 43 anos, foi uma herança do meu pai. Durante a chuva meus cachorrinhos, Biela e Zucão, ficaram perdidos, então eu saí com ele para procurá-los e acabei ajudando outros dois que encontrei”, contou ele ao DS.

Ele também disse que algumas pessoas até pensaram que ele estava brincando com a situação. “Alguns devem ter achado que eu não estava levando o incidente a sério, mas outros já tinham me visto usar o caiaque em outras enchentes, então entenderam que era normal.”, afirmou.

A tempestade, inclusive, afetou a oficina de Jair, que ficou inundada. “Essa chuva foi torrencial, alagou toda a área da mecânica. Além disso, na rua da frente, os carros também estavam cheios de água”, relatou.