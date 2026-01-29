Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 29 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 29/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Suzano

Homem de caiaque ajuda a resgatar quatro cães durante enchente em Suzano

Com as ruas alagadas, essa foi a 'única opção disponível no momento', contou ele

29 janeiro 2026 - 13h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Homem de caiaque ajuda a resgatar quatro cães durante enchente em SuzanoHomem de caiaque ajuda a resgatar quatro cães durante enchente em Suzano - (Foto: Imagens encaminhadas ao DS)

Um homem de caiaque ajudou a resgatar quatro cães durante a enchente desta última quarta-feira (28) que deixou Suzano alagada. Segundo ele, essa foi a única opção disponível no momento, uma vez que os carros e as ruas estavam cheias de água.

O responsável pela ação é Jair Galdino Pereira, dono da Oficina Mecânica Nossa Senhora Aparecida. “Eu tenho esse caiaque há 43 anos, foi uma herança do meu pai. Durante a chuva meus cachorrinhos, Biela e Zucão, ficaram perdidos, então eu saí com ele para procurá-los e acabei ajudando outros dois que encontrei”, contou ele ao DS.

Ele também disse que algumas pessoas até pensaram que ele estava brincando com a situação. “Alguns devem ter achado que eu não estava levando o incidente a sério, mas outros já tinham me visto usar o caiaque em outras enchentes, então entenderam que era normal.”, afirmou.

A tempestade, inclusive, afetou a oficina de Jair, que ficou inundada. “Essa chuva foi torrencial, alagou toda a área da mecânica. Além disso, na rua da frente, os carros também estavam cheios de água”, relatou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Defesa Civil do Estado e Fundo Social destinam ajuda humanitária a Suzano e Poá após fortes chuvas
Cidades

Defesa Civil do Estado e Fundo Social destinam ajuda humanitária a Suzano e Poá após fortes chuvas

Com nova faixa de isenção do IR, brasileiros ganham oportunidade para investir em saúde
Cidades

Com nova faixa de isenção do IR, brasileiros ganham oportunidade para investir em saúde

Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga
Trânsito

Caminhão tem falha nos freios e tomba na Mogi-Bertioga

Promovido pela Suzano, Espaço Sustentabilidade movimentou mais de R$ 173 mil em São Paulo, em 2025
Cultura

Promovido pela Suzano, Espaço Sustentabilidade movimentou mais de R$ 173 mil em São Paulo, em 2025

Livro revela os bastidores da vida em condomínio e o desafio da implantação
Cultura

Livro revela os bastidores da vida em condomínio e o desafio da implantação

Fortes chuvas deixam cidades da região debaixo d'água
Cidades

Fortes chuvas deixam cidades da região debaixo d'água