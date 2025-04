Homem é preso pela GCM por violência doméstica no Jardim Suzanópolis

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu, na última quarta-feira (24/04), um homem acusado de agredir sua companheira no Jardim Suzanópolis. A ação foi desencadeada após a vítima relatar os casos por meio de mensagem enviada a uma agente da Patrulha Maria da Penha. Segundo a vítima, as agressões ocorreram enquanto ela tomava banho e foram cometidas com socos e chutes.

O autor fugiu do local após o crime, mas, apesar de ter conseguido escapar em um primeiro momento, a GCM conseguiu localizá-lo no Jardim Casa Branca com o apoio das equipes da Ronda Ostensiva com Motocicleta (Romo) e do Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA), mesmo depois de ele tentar despistar os agentes trocando de camiseta.

Enquanto o suspeito era preso pela Romo e pelo GPA, a Patrulha Maria da Penha prestou apoio à vítima, a encaminhando ao Hospital e Maternidade de Suzano, onde recebeu atendimento médico. Posteriormente, ela foi levada à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde confirmou formalmente as agressões sofridas.

O autor também foi conduzido à DDM pelos agentes da Romo, onde a autoridade policial, diante da gravidade dos relatos e das evidências apresentadas, determinou a prisão em flagrante do acusado.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a agilidade da operação e a importância do trabalho integrado das equipes especializadas. “Essa ação é resultado do comprometimento da nossa Guarda Civil Municipal com a proteção das vítimas e o combate à violência doméstica. Agimos rapidamente e com eficácia para garantir a segurança da vítima e responsabilizar o agressor”, afirmou.

Balbino também ressaltou a importância de canais acessíveis para denúncias. “É fundamental que as vítimas saibam que não estão sozinhas e que podem contar com a GCM. Toda denúncia será levada a sério, e vamos continuar trabalhando para proteger cada cidadã suzanense”, completou o secretário.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.