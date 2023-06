Homenagem mostra boa relação entre Sindicato dos Servidores e Prefeitura

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu no gabinete o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, e o secretário geral da entidade, Carlos Amaro Costa, o Grilo, para homenageá-los por seus 40 anos de serviço à prefeitura na manhã desta terça-feira (20/06). Com histórias similares, a dupla tornou-se sinônimo da boa relação entre os servidores e a administração municipal, segundo a Prefeitura.

Na ocasião, o chefe do Poder Executivo suzanense reuniu os secretários municipais Itamar Viana (Planejamento e Finanças), Cíntia Renata Lira (Administração) e Leandro Bassini (Educação), além do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, para receber a diretoria do sindicato e entregar duas placas de agradecimento pelos serviços prestados em prol de Suzano. Durante a iniciativa, os familiares da dupla também foram convidados ao gabinete e surpreenderam os presentes.

Atual presidente e membro fundador do sindicato, Ted iniciou o serviço público em 16 de maio de 1983, atuando na antiga garagem municipal, espaço hoje ocupado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana suzanense. Sete anos depois, em 1989, ele ajudou a fundar a entidade para garantir ganhos concretos aos servidores e assumiu a presidência do órgão em 1992.

“Fico muito honrado em ver essas pessoas tão importantes na minha vida, reunidas aqui hoje, é algo verdadeiramente emocionante”, disse Ted.

Ligeiramente mais longevo enquanto funcionário público, Grilo entrou na prefeitura exatos 26 dias antes de Ted, em 20 de abril de 1983. O servidor atuou na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer por mais de 30 anos e entrou para a equipe do sindicato em 2005. Atuou como tesoureiro e agora exerce o cargo de secretário-geral.

“É muito gratificante ter esse retorno, acredito que isso mostra que o nosso trabalho tem resultados concretos e positivos”, destacou Grilo.

O chefe da pasta de Planejamento e Finanças comentou que o empenho da dupla é notório, sendo muito importante para o funcionamento pleno da organização municipal. “O sindicato serve como um ponto de equilíbrio entre o interesse dos trabalhadores e os objetivos da gestão. Isso é alcançado por meio de uma filosofia de trabalho que nos une, então homenageá-los é algo mais que justo”, constatou Viana.

Cíntia pontuou que o bem-estar dos servidores é o objetivo final do trabalho conjunto entre o sindicato e a prefeitura. “O Ted e o Grilo tem um amplo histórico de apoio aos funcionários públicos e ao funcionamento da cidade em geral. Essa homenagem é mais do que justa”, afirmou a secretária.

Ashiuchi registrou que a contribuição do aparato sindical é inigualável, sendo este um elemento essencial para a gestão pública.