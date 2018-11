Homens de meia idade são as principais vítimas do trânsito

A violência no trânsito vitimou 14 pessoas na região, em outubro. De acordo com a última atualização do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito (Infosiga), os homens representaram 92,1% deste total. Os indivíduos com idades entre 45 e 59 anos também são a maioria, representando 28,5% das vítimas.

No mês passado, a morte de apenas uma mulher foi registrada entre as ocorrências do Alto Tietê. Os acidentes durante a noite e madrugada foram os principais, sendo 35,7% dos casos.

O período é seguido pela tarde e manhã. Quanto aos meios de transporte, o automóvel foi o veículo verificado em pelo menos metade das ocorrências. As motocicletas também aparecem como 35,7% dos meios envolvidos em acidades, seguido pela bicicleta.

Neste mês, ocorrências entre ônibus e caminhões não foram verificadas.

O perfil dos acidentados mostra ainda que o condutor é a vítima fatal em 71,4% dos casos e apenas quatro passageiros foram mortos.

Domingo foi o dia com mais ocorrências, sendo cinco das 14 mortes contabilizadas. A data é seguida por quinta e quarta-feira, que tiveram quatro e dois registros, respectivamente.

Quantos às idades das vítimas, além das quatro mortes de pessoas de 45 a 59 anos, ainda foram verificadas mais de uma situação de jovem com até 17 anos, e com idades de 35 a 39 anos.

Em comparação ao mês anterior, as mortes reduziram 36,4%, já que em setembro 22 pessoas perderam a vida no trânsito, sendo o mês mais violento do ano na região, segundo a Infosiga.

Em outubro, metade das ocorrências foi em Mogi das Cruzes. Itaquaquecetuba e Suzano tiveram três mortes e cada, e uma vítima fatal também foi verificada em Santa Isabel.

Colisões

As colisões são os principais acidentes fatais, sendo nove das 14 ocorrências, seguido pelo choque entre veículos. Quatro registros foram em rodovias: Rodovia Ayrton Senna (SP-70); Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, Rodovia Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira (SP-102), que liga a Mogi-Bertioga à distrito mogiano de Taiaçupeba; e Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Outros nove acidentes foram em vias municipais.