Hospital de Franco da Rocha é procurado por outras prefeituras

O Hospital Previna, localizado em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, confirmou o acordo com a Prefeitura de Suzano, que disponibiliza até 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) a pacientes da cidade que contraírem o novo coronavírus (Covid-19). A unidade é procurada por outras prefeituras.

O DS entrou em contato com o hospital e apurou que 10 suzanenses já foram atendidos na unidade de saúde até o momento.

A informação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), de que a Prefeitura de Suzano só pagaria os leitos caso utilizasse, foi confirmada pela gerente administrativa do hospital, Fabiana Vilas Boas.

Valor

O valor da diária global é de R$ 2.500,00, que compreendem a todos os exames, materiais utilizados, medicamentos, equipamentos e recursos humanos necessários para o atendimento de pacientes da cidade.

No documento enviado pelo Previna à reportagem, a administração da unidade diz que o hospital vem sendo procurado por “muitas prefeituras” para auxiliar no tratamento ao novo coronavírus. “(Isso acontece) por apresentamos uma estrutura hospitalar e terapêutica robusta e que tem conseguido suprir a demanda por leitos de UTI que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem demandado”, disse a gerente administrativa na nota.

Seis cidades da Grande SP são atendidas por hospital

O Hospital Previna fica a cerca de 80 quilômetros de Suzano e atende, além de pacientes de Franco da Rocha, também de outras quatro cidades que fazem divisa com o município: Caieiras, Cajamar, Francisco Morato e Mairiporã.

Além delas, também fornece atendimento a pacientes de Santana de Parnaíba, que faz divisa com Cajamar.

Assim, Suzano é o único município a ser atendido pelo Hospital Previna que não faz divisa com Franco da Rocha ou com outra cidade que faça divisa com o município onde está instalado o hospital.

No total, a unidade conta com 12 leitos de UTI Adulto Tipo I e outros 38 leitos de UTI II Adulto para Covid-19. Segundo a nota, o quadro é composto por 410 colaboradores.

História

O hospital tem mais de 30 anos de história e fica localizado na região central de Franco da Rocha, ao lado da estação de mesmo nome, da Linha 7-Rubi da CPTM, e de um terminal de ônibus.

Segundo o documento, trata-se de um “Hospital Referência” para tratamento do Covid-19.

Para chegar ao local de trem, é necessário ir até a estação da Luz pela Linha 11-Coral, que atende a região, e fazer baldeação para a Linha 7-Rubi, pegando um trem sentido Francisco Morato ou Jundiaí.

O tempo de percurso de Suzano até Franco da Rocha chega próximo a duas horas.