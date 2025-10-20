Hospital de Olhos adota a Praça dos Expedicionários

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente anunciou no último domingo (19/10) a adoção da Praça dos Expedicionários, na região central, pelo Hospital de Olhos Alto Tietê. O termo de cooperação foi assinado pelo prefeito Pedro Ishi, pelo titular da pasta, André Chiang, e pelos representantes da instituição durante a “1ª Caminhada da Saúde Ocular”, que foi organizada pela empresa no Parque Municipal Max Feffer. A primeira-dama Déborah Raffoul Ishi também marcou presença na atividade.

A adoção garante um reforço dos serviços de roçagem do mato alto, poda de arbustos pequenos, capinação e limpeza, mantendo esta área verde de lazer bem conservada e limpa, evitando a proliferação de pragas urbanas. Além de contribuir para a estética, o trabalho evita o acúmulo de lixo e entulho, garantindo a segurança dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente pelo local.

A parceria viabilizada pelo programa “Adote uma praça” permite que o adotante se comprometa a cuidar da área durante um determinado período, em troca de benefícios como a colocação de placas com a identificação da empresa ou entidade. Interessados em obter informações sobre a possibilidade de adotar outras praças podem entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail smma@suzano.sp.gov.br.

André Chiang destacou a importância deste trabalho em conjunto para a garantia dos cuidados com as áreas verdes de lazer da cidade. “Nosso objetivo é manter as praças bem cuidadas, de forma que possamos multiplicar práticas sustentáveis no município, manter a cobertura vegetal da cidade e ofertar para a população sempre locais onde todos possam socializar e frequentar com segurança”, disse.

No evento em que foi anunciada a adoção, com incentivo ao cuidado com a saúde ocular, também houve espaço para a solidariedade. O Fundo Social colheu os frutos de uma outra parceria com o Hospital de Olhos de Alto Tietê, por meio da qual foram distribuídas camisas a todos os participantes que doaram um pacote de absorventes. Todas as 500 peças que estavam à disposição foram entregues, já que esse foi o número de itens arrecadados para a campanha “Todas por Elas”, que se propõe a garantir dignidade menstrual para as mulheres.

O prefeito Pedro Ishi cumprimentou os representantes da empresa pelas parcerias que vêm somando com as ações da administração municipal. “Nossa cidade está se desenvolvendo por meio do trabalho de todos que têm colaborado para a melhoria da qualidade de vida da população. Parabenizamos o Hospital de Olhos pela organização da caminhada, pela distribuição das camisas e especialmente pela adoção da Praça dos Expedicionários”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.

Também participaram, os secretários municipais de Saúde, Diego Ferreira; de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione, além do presidente da Câmara, Artur Takayama, e dos vereadores Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e Jaime Siunte. Por parte do Hospital de Olhos, estavam os médicos Humberto Guedes e Kauen Calfa.