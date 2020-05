Hospital de quarentena começa a operar com 50% da capacidade

O Hospital de Campanha de Suzano começou a funcionar na tarde de ontem (30). O complexo erguido na Arena Suzano, começa a operar com 50% de sua capacidade. O objetivo do novo equipamento é desafogar as demais unidades de saúde da cidade e ajudar no combate ao novo coronavírus.

O complexo conta com 80 leitos, sendo 70 leitos de observação para casos leves e moderados da doença, e 10 leitos de Unidade Avançada de Tratamento destinados para casos mais graves, com respiradores e ventiladores para auxiliar os pacientes. Todos os leitos da unidade possuem oxigênio instalado. O novo hospital começou a receber novos pacientes desde ontem às 19 horas.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, disse em entrevista que espera que o hospital não precise operar com 100% de sua capacidade.

“Eu espero que não use. Eu espero que todos usem máscara para que tenhamos menos contaminados em Suzano. Esperamos que não chegue na sua capacidade máxima. Nos preparamos para o pior, mas sempre esperamos a contribuição de todos para usar o menos possível”, diz.

De acordo com o secretário de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, não existem pacientes em Suzano aguardando a transferência para o hospital no momento.

“O hospital campanha vai começar com uma capacidade de 30, 40 pessoas, porque a gente vai começar com 40% do efetivo.

A gente não tem esses pacientes ainda, e a gente precisa para menos (pacientes). Mas a tendência é que os casos aumentem. Então temos de estar sempre um passo à frente”, explica.

O secretário diz que todas as medidas efetuadas pela municipalidade visam a situação à médio e longo prazo.

“Esse passo à frente começou lá atrás quando ampliamos o Pronto Socorro e dividimos para ser emergência e covidário. Agora esse covidário montado está enchendo e com esse novo equipamento, vamos poder trazer esses pacientes para cá também para que eles fiquem estáveis aguardando uma vaga de internação em um hospital, se necessário, mas com todo o atendimento médico aqui”, diz.

O hospital de quarentena teve um investimento de R$ 527 mil na sua infraestrutura.

Na gestão hospitalar, uma empresa contratada ficará responsável pela limpeza, insumos, administração e todo o trabalho médico. Vale ressaltar que o hospital de quarentena da cidade receberá apenas pacientes encaminhados de outras unidades de saúde do município, ou seja, não trabalhará de “portas abertas”.