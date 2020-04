Hospital de Quarentena de Suzano começa a funcionar nesta quinta-feira

O Hospital de Quarentena montado na Arena Suzano começará a funcionar nesta quinta-feira (30), a princípio, com 30% a 50% da sua capacidade. O espaço receberá os primeiros pacientes diagnosticados com o novo coronavírus (Covid-19) a partir das 19 horas. O objetivo da iniciativa é desafogar a demanda por leitos no município.

Nesta terça e quarta-feira (28 e 29/04) houve treinamento de 50 dos 150 profissionais que atuarão na unidade provisória pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), organização social contratada para a gestão hospitalar e administrativa.

A equipe é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de farmácia, auxiliares de limpeza, auxiliares de rouparia, funcionários administrativos e controladores de acesso, 24 horas por dia.

“Estou acompanhando a montagem do Hospital de Quarentena desde o início diariamente e este treinamento é mais uma etapa importante para que os profissionais estejam preparados para o acolhimento que será realizado aqui. Todos estão focados em um mesmo objetivo: salvar vidas”, ressaltou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O Hospital de Quarentena de Suzano teve um investimento de R$ 527 mil na sua infraestrutura, com 80 leitos disponíveis no total: 70 de observação e dez avançados com aparelhos de auxílio ventilatório. No caso da gestão hospitalar, o INTS ficará responsável por insumos, limpeza, administração e trabalho médico.

De acordo com Ashiuchi, esse contrato será pago por medição, ou seja, de acordo com a ocupação de leitos. O valor a ser pago pode variar de R$ 2,2 milhões a R$ 5,2 milhões, já inclusos R$ 815 mil de bens permanentes, ou seja, que continuarão na rede municipal de Saúde. “Entre eles está uma importante usina de oxigênio e outros gases que depois serão instalados no Pronto-Socorro (PS) e na Santa Casa, no valor de R$ 260 mil”, esclareceu.

É importante ressaltar que o Hospital de Quarentena não será para atendimento “porta aberta”, ou seja, só receberá pacientes encaminhados pelas unidades municipais de Saúde. Durante o tratamento, se houver necessidade de transferência, a pessoa será incluída no sistema da Central Reguladora de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), gerida pelo governo do Estado de São Paulo, e aguardará a liberação de leito em algum hospital de referência.