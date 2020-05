Hospital de Quarentena de Suzano tem a primeira alta

O Hospital de Quarentena de Suzano registrou a primeira alta ontem.

Trata-se do paciente Eder Carlos, de 42 anos, que diagnosticou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e ficou internado durante sete dias na unidade provisória.

A saída dele ocorreu às 16h55 e foi marcada por homenagens dos profissionais da Saúde e muita emoção de todos os presentes.

O suzanense apresentou os sintomas da doença e foi à Santa Casa de Misericórdia. No local, foi diagnosticado com coronavírus e encaminhado ao Hospital de Quarentena, onde ficou por sete dias, sendo que, segundo a equipe médica, ele apresentou uma melhora em seu quadro clínico. Inclusive, nas últimas 48 horas, o paciente não precisou do apoio de oxigênio.

Durante a alta, o paciente – agora totalmente recuperado da Covid-19 – foi aplaudido pelos médicos e enfermeiros. Eles formaram um corredor e seguraram placas com mensagens de incentivo e de carinho enquanto ele passava.

“A alta hospitalar do Eder é um motivo de muito orgulho para toda a equipe. Ele lutava contra a doença desde o mês passado e veio transferido da Santa Casa de Suzano. Durante os dias em que permaneceu no Hospital de Quarentena evoluiu muito bem e agora está curado”, contou o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Guillaumon.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a alta foi um momento de alegria ao paciente, à equipe de Saúde e a todos os colaboradores da prefeitura que vêm atuando no enfrentamento ao coronavírus.

"Ficamos contentes com a notícia. Foi um suzanense que conseguiu vencer a doença e que merece todos os aplausos. Parabéns aos profissionais que ali atuam e desejamos que o paciente siga com saúde e se cuidando", concluiu.

De acordo com o boletim de ocupação dos leitos no Hospital de Quarentena, o local tem sete internados, sendo três deles na ala de alta complexidade e quatro na enfermaria. Não há óbitos registrados na unidade.

Já o município, em sua totalidade, registra 234 casos positivos, sendo que 23 pessoas vieram a óbito e 71 já se recuperaram.

Os números são divulgados diariamente nos canais oficiais da prefeitura.

O Hospital de Quarentena instalado nas dependências da Arena Suzano, no Parque Max Feffer, iniciou o atendimento no dia 30 de abril (quinta-feira) e tem capacidade para 80 leitos, sendo 70 de observação e dez avançados com respiradores.