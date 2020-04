Hospital de Quarentena iniciará atendimento até o próximo dia 30

O Hospital de Quarentena montado nas dependências da Arena Suzano, no Parque Max Feffer, iniciará o atendimento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus (Covid-19) até o próximo dia 30 (quinta-feira).

A previsão é de que já sejam transferidos para lá cerca de dez pacientes que estão internados atualmente no Pronto-Socorro Municipal (PS).

Estrutura

Toda a estrutura está montada e as camas hospitalares devem chegar neste fim de semana. Serão 80 leitos disponíveis no total: 70 de observação e dez avançados com respiradores. As informações foram compartilhadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi durante visita da deputada federal Kátia Sastre, na manhã desta sexta-feira (24/04).

Antes que o atendimento tenha início de fato, será realizado um treinamento daqueles que atuarão na Arena Suzano a partir da próxima terça-feira (28/04).

No local, a Saúde terá à disposição uma equipe formada por 150 profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, técnicos de farmácia, auxiliares de limpeza, auxiliares de rouparia, funcionários administrativos e controladores de acesso, 24 horas por dia.

O investimento com a estrutura foi de R$ 527 mil para três meses.