sábado 23 de agosto de 2025

Jornal Diário de Suzano - 23/08/2025
Cidades

Hospital e Maternidade de Suzano inaugura farmácia satélite para aprimorar eficiência

Espaço foi planejado de forma funcional para facilitar a conferência, a retirada e o controle dos medicamentos, agilizando atendimentos da equipe de enfermagem

23 agosto 2025 - 10h00Por da Reportagem Local
Hospital e Maternidade de Suzano inaugura farmácia satélite para aprimorar eficiência - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), situado na Vila Figueira, inaugurou na última quarta-feira (20/08) sua nova farmácia satélite para garantir mais eficiência nos processos assistenciais. O espaço foi planejado de forma funcional para facilitar a conferência, a retirada e o controle dos medicamentos, agilizando atendimentos da equipe de Enfermagem.

A intervenção na estrutura interna da unidade representa um avanço significativo tanto na dispensação de medicamentos quanto na organização dos insumos hospitalares, refletindo diretamente na qualidade do atendimento que é prestado no local. A qualificação do serviço aumenta a segurança dos pacientes, reduzindo o tempo de espera e garantindo mais qualidade no cuidado.

O setor foi estrategicamente posicionado dentro do hospital e pensado de uma forma em que todos os materiais pudessem estar organizados em ordem alfabética. 

Essa sistematização assegura maior precisão na baixa do nome do paciente e permite que os fluxos hospitalares aconteçam de maneira assertiva.

Esta farmácia satélite se integra ao conjunto de melhorias que vêm sendo implementadas no HMS ao longo do último ano. Neste aspecto, pode ser citado o novo modelo de assistência cardiológica que tem proporcionado mais efetividade no atendimento aos pacientes que chegam à unidade. A realidade no HMS se transformou porque, a partir desta mudança, o paciente passou a ser encaminhado de forma imediata à sala de emergência nos casos de suspeita de Síndrome Coronariana Aguda.

Outra conquista se relaciona à chegada do novo equipamento de anestesia que permite ampliar a realização de cirurgias complexas. A aquisição possibilitou a execução de procedimentos que antes não eram possíveis por falta de estrutura especializada, como intervenções ortopédicas infantis, garantindo maior segurança e eficiência no desenvolvimento do trabalho.

Já no fim do ano passado, a unidade havia inaugurado uma nova ala de maternidade com 38 novos leitos para qualificar o serviço de pré-parto, parto e pós-parto, quando foi finalizado o trabalho que garantiu a revitalização dos dez leitos que compõem a ala destinada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde foram alocados monitores multiparâmetros, ventiladores mecânicos ultrassonografia e eletrocardiograma.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou que os avanços que estão sendo proporcionados no HMS melhoram os atendimentos aos pacientes e a rotina dos profissionais. “Temos verificado um aperfeiçoamento contínuo dos serviços prestados pela unidade, que qualificam os cuidados ofertados à população. A equipe assistencial ganha com o aprimoramento dos processos, que agiliza o trabalho e garante ainda mais segurança para todos que frequentam o espaço”, ressaltou o chefe da pasta.

