Hospital e Maternidade de Suzano inicia hemodiálise para cuidados intensivos

O Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) iniciou neste mês a oferta do serviço de hemodiálise exclusivo a pacientes em cuidados intensivos. Até o momento, três pacientes já foram beneficiados com o tratamento, somando sete sessões na terapêutica inédita na unidade hospitalar. A conquista representa mais um marco para a saúde pública no município, garantindo maior resolutividade nos atendimento e evitando transferências para outras instituições.

O primeiro atendimento ocorreu no dia 10 de junho (terça-feira), contemplando uma paciente de 85 anos internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O tratamento foi conduzido com sucesso e possibilitou a estabilização dela durante o procedimento. De acordo com o médico responsável, Javan Turrini, o tratamento é uma tentativa salvadora. “A hemodiálise, nesses casos, pode ser o divisor de águas. Ter essa possibilidade dentro do hospital representa um avanço enorme na qualidade da assistência oferecida aos pacientes mais graves”.

Desde então, outros dois pacientes também foram contemplados, totalizando sete sessões. O procedimento no HMS é exclusivamente realizado em pacientes no leito de UTI, com a devida avaliação e indicação de urgência dialítica. Para o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, a novidade é uma importante conquista para a saúde pública em Suzano.

”A implementação da hemodiálise representa um ganho para o município, uma vez que contempla os nossos usuários do Serviço Único de Saúde (SUS). O procedimento confere chances reais de recuperação aos pacientes que precisam e é fruto da parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), que administra a unidade”, destacou.