Hospital e Maternidade de Suzano realiza 1.495 partos em 2025

O Hospital e Maternidade de Suzano realizou 1.495 partos até 18 de agosto deste ano. No mesmo período do ano passado, entre 1º de janeiro e 18 de agosto, foram registrados 1.578 procedimentos. Esses dados representam uma queda de 5,26% no comparativo entre 2024 e 2025.

Segundo a direção da instituição, a unidade passou a atuar com esse nome em 15 de maio de 2024, após ter funcionado por décadas como a Santa Casa de Suzano.

Dentre as medidas implementadas para cuidar das gestantes, o hospital conta com uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde nas visitas guiadas à maternidade, realizadas às quartas-feiras. Durante essas visitas, uma enfermeira obstetra acompanha as gestantes para que elas tenham a oportunidade de conhecer o complexo hospitalar, tirar dúvidas e receber orientações.

Já no puerpério, o período após o parto, as pacientes têm direito a acompanhante durante toda a internação, o que fortalece o cuidado humanizado. Além disso, a unidade conta com uma médica ginecologista que realiza visitas diárias às puérperas e gestantes internadas, garantindo maior qualidade na assistência prestada para oferecer atendimento humanizado e seguro às mães e bebês.