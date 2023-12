Hospital Regional do Alto Tietê é aberto após mais de 30 anos de espera

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) abriu oficialmente nesta terça-feira (5) o Hospital Regional do Alto Tietê. A espera pela inauguração superava os 30 anos.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; os deputados estaduais André do Prado (presidente da Assembleia Legislativa) e Jorge Wilson; os secretários estadual e municipal de Saúde, Eleuses Paiva e Pedro Ishi, além de prefeitos de cidades da região e vereadores também marcaram presença na solenidade.

Tarcísio disse que trata a saúde como prioridade em seu mandato, além de contar que entregas como a do Hospital Regional fazem a vida pública valer a pena. “A gente fica pensando o que leva uma pessoa a procurar o poder público e se candidatar, porque você é sabatinado durante a eleição, quando assume é criticado e tudo que dá errado é sua culpa. O que vale a pena em tudo isso é um dia como hoje, é poder entregar. Quando se entrega um equipamento desse, a gente sabe que vidas vão ser salvas”.

O governador ainda falou sobre os investimentos futuros no Hospital Regional. “Não tem como a gente ficar parado, é um trabalho de melhoria contínua. Em fevereiro estaremos com os 100 leitos funcionando, os dez de UTI. Vamos investir em sala cirúrgica, sala de recuperação, sala de esterilização para que a gente continue atendendo as pessoas”, conta.

Tarcísio falou sobre vagas de hemodiálise no Hospital Regional. “Hemodiálise é uma das principais carências que temos no Alto Tietê. As pessoas saem daqui para fazer hemodiálise longe. Nós vamos resolver isso, porque vamos iniciar a reforma do próximo bloco para que, ano que vem, já tenhamos 40 posições de hemodiálise disponíveis para atendermos 240 pessoas por semana, para que não precisem ir para longe, além de liberar vaga nas outras cidades”.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que o hospital “já está fazendo a diferença” na cidade. “Esse hospital vai fazer a diferença na vida da população, como já fez nos últimos dias. No primeiro ano, o governo de Tarcísio está batendo recordes em todo o Estado. Agradeço pelo esforço do Estado para entregar o hospital. Quero muito agradecer também ao Pedro Ishi pelo esforço com nossa saúde porque pela primeira vez a Santa Casa funcionou com menos de 100% da ocupação”.

O secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, explicou a importância do equipamento para a saúde de Suzano e do Alto Tietê. “No Hospital Regional do Alto Tietê, o objetivo é diminuir as filas que temos. Dessa forma, vamos fazer as filas andarem. É um equipamento que vai poder estar atendendo bem e já está mostrando diferença, como disse o prefeito”. O secretário de Saúde de Suzano comemorou a entrega do hospital e disse que o sentimento é de dever cumprido.

“Acompanhei e participei da luta do prefeito Rodrigo (Ashiuchi) para que esse hospital pudesse se tornar uma realidade para nossa Suzano. Enfim, após mais de três décadas, nossa população poderá usufruir deste benefício que, sem dúvidas, vai aperfeiçoar o sistema de saúde de Suzano e do Alto Tietê”, afirmou Ishi.

"Hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Vivemos muitas lutas, reuniões e tivemos muito trabalho para chegarmos no dia de hoje. Essa obra é enigmática e importante para Suzano e região. Tive mais de 30 mil votos nessa cidade, ela me contratou para representá-la e tenho a obrigação de entregar a ela trabalho e dedicação”, declarou o presidente da Alesp.

Investimento

O governo do Estado investiu R$ 18,2 milhões só em 2023 para concretizar a entrega do Bloco C. Além dos leitos, o local conta ainda com ambulatório, salas multidisciplinares, sala de radiografia, consultórios, recepção e serviço de diagnóstico.

