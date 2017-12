Hospital Regional fica pronto em 2019 com PS de urgência e emergência

A ordem para o início da 1ª fase de obras do Hospital Regional de Suzano foi dada nesta segunda-feira (11) no gabinete do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Prevista para terminar em 18 meses (2º semestre de 2019), nesta etapa será construído um Pronto-Socorro (PS) Infantil, um PS Adulto de urgência e emergência, além de salas de leitos e especialidades em um espaço de 8 mil metros quadrados.

O investimento será de R$ 28,1 milhões, sendo R$ 24,7 milhões do governo Federal e R$ 3,4 milhões do município.

Centro de remédios

O prefeito também anunciou que daqui a um mês ainda será inaugurado um Centro de Distribuição (CD) de Remédios próximo ao Centro de Especialidades da Casa Branca. O local terá ‘supervisão’ do chefe poder Executivo por meio de tablet.

Hospital

Desde 2011 emperrada no Ministério da Saúde, a obra do hospital foi liberada na última ida de Ashiuchi, junto ao deputado federal Marcio Alvino (PR) e o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, a Brasília. A empresa vencedora da licitação para realizar a obra, Simétrica Engenharia Ltda, foi apresentada nesta segunda-feira (11). No final da tarde, a construtora havia feito a limpeza do terreno onde será construído o hospital - localizado entre a Avenida Senador Roberto Simonsen e a Rua Sete de Setembro - e realizado o serviço de topografia, para dar início à fundação. O canteiro de obras deve ser instalado até a próxima semana. Em seguida, será realizada a terraplanagem.

Com a conclusão da 1ª fase, o hospital terá condição de funcionamento. Os serviços oferecidos serão exames e atendimentos clínicos. Eles acontecerão tanto no térreo quanto no primeiro andar do prédio. A expectativa é que a unidade atenda mais de 600 pacientes por dia, conforme o PS Adulto de Suzano atende atualmente.

A área total do hospital será de quase 45 mil metros quadrados. Porém, nesta etapa serão construídos apenas 8 mil metros quadrados, que está contemplado além do prédio, um estacionamento na Avenida Roberto Simonsen. Em média, R$ 1,5 milhão será gasto por mês para a realização das obras. Durante os 18 meses de trabalho, cerca de 120 a 150 funcionários da construtora deverão atuar na construção. Para as fases futuras, a área conta também com um terreno de expansão.

Elvis explicou que o hospital criará um núcleo para atrair novos investimentos, já que a área fica próxima ao Parque Municipal Max Feffer, Faculdade Piaget, entre outros empreendimentos. "Está dentro de um plano de estratégia e do próprio Plano Diretor. Terá fácil acesso a várias regiões".

Em relação ao custeio do hospital, há um planejamento de tripartite. Isso significa que outras cidades da região por meio do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), junto ao governo Federal e Estadual, auxiliarão no pagamento. O prefeito afirmou que está tranquilo diante a esta situação, uma vez que a unidade beneficiará a todos da região. "Vamos articular e unir força com todos os governos porque é um interesse de extrema importância para o Alto Tietê", enfatizou.