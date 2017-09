Hospital Saint Nicholas receberá vistoria da Vigilância na próxima semana

As dependências do Hospital Saint Nicholas, instalado no antigo prédio do Hospital e Maternidade Campos Salles, receberão na próxima semana a vistoria da Vigilância Sanitária do município. A ação, agendada para a segunda quinzena de setembro, deverá contar com a presença dos agentes de fiscalização, bem como os responsáveis pelo projeto de reforma.

De acordo com a Vigilância Sanitária, a vistoria está dentro dos prazos estabelecidos entre as partes, levando em consideração o cronograma das obras de reforma do local. A equipe de reportagem do DS ainda entrou em contato com o proprietário do hospital, Marcelo Godofredo, que disse que a questão está em análise.

Há dois meses, o antigo Hospital e Maternidade Campos Salles foi adquirido pelos donos da Clínica Saint Nicholas. O prédio sediará o hospital, mas antes deverá passar por reformas e pelo laudo da Vigilância Sanitária. A clínica já possui duas unidades na cidade, localizadas na Rua 27 de Outubro, em Suzano, para atendimento de especialidades, tais como Oftalmologia, Dermatologia e Cirurgia Geral, além da realização de exames.

Após inaugurada, a unidade poderá fazer exames e atendimentos por meio de Parceria Público-Privada (PPP).