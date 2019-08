Hospital Santa Maria de Suzano faz procedimento inédito em neurologia

O Hospital Santa Maria de Suzano realizou um procedimento inédito na cidade, cumprindo a meta de ser referência em tecnologia de ponta no Alto Tietê disponibilizando corpo clínico permanentemente atualizado e qualificado: a retirada de tumor cerebral com uso de neuronavegador.

A cirurgia, feita pelo neurocirurgião e neurorradiologista intervencionista Guilherme Prado, demorou três horas e retirou um tumor benigno de uma paciente de 57 anos que chegou ao hospital se queixando de cefaleia intensa.

Segundo o médico, o diagnóstico rápido e preciso, obtido em decorrência de estrutura adequada, permitiu a intercorrência com sucesso. Através desse método, a ressecção tumoral ocorre mediante o uso de uma caneta de neuronavegação, que utiliza como base imagens de ressonância magnética e permite, externamente, a identificação absolutamente exata do tecido a ser retirado.

‘É como se fossem coordenadas de um GPS que vão direcionando o médico em tempo real durante a operação. A precisão é exata e garantimosassim um método que vem sendo cada vez mais perseguido, o menos invasivo possível e com eficiência comprovada’, explica.

Ele informa que o tumor tinha 3,5 centímetros de diâmetro e a adoção eventual de outros métodos convencionais poderia causar danos irreversíveis à paciente que, neste caso do Hospital Santa Maria de Suzano, recebeu alta médica três dias depois sem quaisquer complicações ou sequelas.

O experiente médico ressalta que a investigação desses casos tem de ser feita rapidamente, razão pela qual se torna fundamental atuar em um hospital completo e com vocação para o ineditismo em assistência na área da saúde.

O Hospital Santa Maria de Suzano possui também moderno bloco cirúrgico com condições técnicas para comportar procedimentos, além da neurologia, em áreas como ortopedia, vascular, urologia e cirurgia geral, mantendo a tendência de expansão constante das atividade, contando com o respaldo de 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para adultos e recém-nascidos, Unidade Coronariana, ala para internações, Maternidade com capacidade para 150 partos mensais, alojamento conjunto para mães e bebês e recurso da transmissão ao vivo do parto, Berçário e Centro de Diagnóstico.

O Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia e um PA Pediátrico (24 horas também) está previsto para funcionar a partir de outubro deste ano. O Hospital Santa Maria de Suzano atende os principais convênios e seguradoras: Amil, Bradesco, NotreDame Intermédica, Sepaco, SulAmérica e outros. Informações pelo site www.hospitalstamaria.com.br.