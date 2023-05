Hospital Santa Maria de Suzano intensifica cirurgias bariátricas

O Hospital Santa Maria de Suzano intensificou a realização de cirurgias bariátricas, mediante a contratação de equipe experiente e diante de critérios eminentemente técnicos, visando proporcionar saúde e qualidade de vida aos pacientes.

Com centro cirúrgico caracterizado por equipamentos de última geração em que a segurança e o controle dos especialistas sobre a evolução do quadro clínico do paciente são completos, a instituição de saúde disponibiliza uma equipe multidisciplinar para acompanhamento dos pacientes, que passam por rigorosa avaliação antes da indicação do procedimento - na maioria das vezes, minimamente invasivo, seguindo tendência dos grandes centros nacionais especializados neste tipo de intervenção.

Os acompanhamentos psicológicos pré e pós-operatórios são considerados fundamentais para que a pessoa passe a adotar hábitos saudáveis de alimentação e adoção de exercícios físicos, entre outras questões, assegurando, dessa forma, que o problema não volte. Profissionais multidisciplinares, como psicólogos e nutricionistas, também são envolvidos na questão.

Geralmente, a obesidade - um problema crescente em todo o mundo - resulta da ingestão de mais calorias do que aquelas queimadas normalmente por atividades físicas e cotidianos padrões. Uma pessoa está obesa quando o índice de massa corporal (IMC) dela é de 30 ou mais. O sintoma principal é o excesso de gordura corporal, o que aumenta o risco de problemas de saúde graves, como infartos e Acidentes Vasculares Cerebrais.

O Hospital Santa Maria de Suzano, que atende conveniados e particulares, faz uma avaliação personalizada do paciente, uma vez que questões genéticas também podem ser preponderantes para a indicação da cirurgia bariátrica. A instituição dispõe de completa rede de diagnósticos, inclusive por imagem, e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dando total suporte aos pacientes, além de envolver seus familiares, acentuando o acolhimento e dando atalho para a recuperação plena de quem se submete à cirurgia. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.hospitalstamaria.com.br