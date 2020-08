Hospital Santa Maria divulga dados de atendimento a pacientes com Covid-19

O Hospital Santa Maria de Suzano divulgou dados atualizados em relação ao número de pacientes internados e atendimentos a pessoas infectadas com o novo coronavírus. De acordo com esse material, o Hospital tem atualmente seis pacientes internados, sendo três na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e três na ala para internações na clínica médica.

Em relação aos atendimentos e confirmações da doença, entre 10 a 16 de agosto, 206 pessoas atendidas pelo hospital testaram positivo para a Covid-19. Na semana seguinte, de 17 a 23 de agosto, esse número subiu para 252, o que representa um crescimento de 22,3% no número de pacientes com o diagnóstico positivo.

Ao todo, a unidade tem 37 leitos exclusivos para tratamento da doença, sendo 19 de UTI e 18 da ala para internações na clínica médica, ou seja, apenas 16% dos leitos exclusivos estão ocupados.

O hospital informou que, antes mesmo de serem diagnosticados os primeiros casos da Covid-19 no país, protocolos rígidos e eficientes no que se refere a segurança foram adotados.

Um desses protocolos foi o fluxo exclusivo para pacientes com suspeita de infecção pelo vírus, além da criação de um Pronto Atendimento Respiratório, um setor independente das demais instalações da instituição de saúde, bem como a criação de uma ala de Terapia Intensiva dedicada exclusivamente para vítimas da doença.

O Santa Maria também realizou a contratação de novos médicos e enfermeiros para reforçar o quadro do hospital, acompanhando a demanda de novos pacientes. De acordo com a unidade, todas as medidas citadas foram necessárias para a garantir a segurança e a eficiência no atendimento aos pacientes.

Para complementar as medidas tomadas em relação ao pessoal e também na infraestrutura do hospital, o Santa Maria desenvolveu uma série de cartilhas educativas sobre o novo coronavírus.