Hospital Santa Maria estuda atendimento à rede pública

Os diretores do Hospital Santa Maria, Ruy Hernandes e Luis Oliveira, afirmaram ao DS que estudam o atendimento à rede pública, em parceria com a Prefeitura. A expectativa é de que as tratativas desafoguem a fila de exames a partir de 2019, a exemplo do programa "Corujão da Saúde", já adotado em São Paulo durante a gestão do prefeito João Doria (PSDB). A informação foi revelada após entrevista ao jornalista Ayl Marques, no Jornal 120 Minutos, da rádio SP/Rio 101.5 FM.

Segundo Luis Oliveira, a entidade privada já discutiu as ideias e agora realiza a análise econômica para viabilizar o projeto. "O Doria tem feito (em São Paulo) a parceria com rede particular para desafogar principalmente os exames. Nós realizamos uma série de exames no hospital e temos capacidade para aumentar a quantidade. Essa parte de análise econômica está sendo feita, que é o principal".

Ruy Hernandes destacou que o planejamento das atividades deverá transcorrer durante 2018 e o início dos atendimentos é esperado para 2019, uma vez que o grupo prioriza o momento para a expansão do hospital. "Se der certo, no início de 2019 a gente teria condições de montar porque ainda estamos na fase de expansão do hospital. São investimentos altos. Começamos em 2015. A princípio focamos na expansão para estruturar tudo até 2019".

A direção também propõe, futuramente, um serviço de hemodiálise. "Nós temos uma parceria com a Prefeitura aqui e na tentativa de montar um serviço de hemodiálise, mas que não depende exclusivamente da Prefeitura. O Estado é que detém essa situação. Nós estamos conversando com parceiros e com o Estado para saber como podemos fazer isso. Há um mês, a gente anunciou a possibilidade de fazer um serviço de nefrologia na região. Essa é a possibilidade".

Santa Maria

O hospital do grupo Samed foi inaugurado em 2015 e atualmente conta com Pronto-Socorro (PS), internação, Unidade de Terapia Intensiva (UTI), maternidade e UTI Neonatal, além de centro cirúrgico com quatro salas e serviço de oncologia. Por mês, em média, a unidade realiza quatro mil atendimentos no PS, 100 partos e internações.

O empreendimento está localizado no prédio que abrigava o antigo Hospital São Sebastião. A estrutura passou por uma reforma completa executada em etapas para hoje atender a maioria dos convênios de saúde. Além de Samed, o Santa Maria também atende os clientes Bradesco, SulAmerica, Sepaco, entre outros grupos. Em breve, a Unimed também deverá ser recebida.

De acordo com Ruy, o hospital prioriza a contratação de funcionários suzanenses e já colabora com 250 famílias de forma direta, além 70 famílias empregadas por meio da terceirização de serviços, excluindo-se a classe médica que contabiliza em torno de 200 profissionais cadastrados.