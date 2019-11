Hospital Santa Maria inaugura Sala dos Médicos e incentiva pesquisas

O Hospital Santa Maria de Suzano inaugurou a Sala dos Médicos, um novo espaço planejado para intensificar a troca de informações acerca de procedimentos de alta complexidade a serem realizados no bloco cirúrgico da unidade.

O local é preparado com canais de comunicação interno e externo, internet, TV e espaço para projeções, ar-condicionado e disposição de hotelaria específica para este tipo de encontro. Os profissionais dispõem de uma biblioteca permanentemente atualizada para consultas envolvendo os constantes avanços da medicina.

A diretoria incentiva um centro de pesquisas na nova sala, onde equipes terão conforto e ambiente adequados para alinhar condutas em cirurgias de urgência e emergência, tendo acesso direto a todos as equipes multidisciplinares que atuam no Hospital Santa Maria, que mantém investimentos constantes em sua expansão - a abertura do Pronto Atendimento Infantil nesta semana recebeu investimento de aproximadamente R$ 5 milhões.

O único hospital particular de Suzano considera fundamental ter médicos atentos às mudanças tecnológicas na assistência à saúde, mantendo-se como referência de qualidade no atendimento a pacientes em Suzano e Região do Alto Tietê.