Hospital Santa Maria investiga suspeita de reinfecção por Covid-19

O Hospital Santa Maria de Suzano está investigando, em conjunto com o Hospital Albert Einstein, possível reinfecção por Covid-19 no Alto Tietê. Trata-se de uma paciente de 33 anos, que testou positivo pela primeira vez dia 2 de maio.

O exame do tipo PCR foi encaminhado para análise do Albert Einstein nesta quarta-feira (9). O resultado sairá em breve e o Hospital Santa Maria contribuirá com suporte para a avaliação das cópias virais e do mapeamento genético do caso - há aproximadamente 100 mutações do vírus que provoca a Covid-19. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) também fez a sorologia para estudos e irá monitorar a paciente e a situação.

A diretoria ressalta que o Santa Maria, único hospital particular de Suzano, cumpre a sua vocação de pioneirismo, incentivando e dando respaldo a iniciativas voltadas à pesquisa científica, o que ganha relevância em se tratando de descobertas relacionadas à pandemia, uma vez que a abordagem dada à eventual reinfecção contribuirá para a adoção de medidas padrão de combate ao novo coronavírus por autoridades de saúde e pelos sistemas público e privado de atendimento às vítimas.

Os hospitais Santa Maria e Einstein firmaram parceria antes de a pandemia se alastrar no País visando a agilização da divulgação do diagnóstico, permitindo rapidez no tratamento sempre com eficiência, segurança e humanização.

A paciente se recupera em casa, seguindo recomendações médicas. O estado é considerado estável. Ela retornou à instituição de saúde no dia 24 de agosto com sintomas gripais, tosse e cansaço. Uma vez confirmada a reinfecção, o tratamento será o mesmo adotado inicialmente. A Vigilância Epidemiológica acompanha o caso e enviou amostras para o Instituto Adolfo Lutz.

O Hospital Santa Maria, considerado referência no enfrentamento ao novo coronavírus no Alto Tietê, investiu em Pronto Atendimento Respiratório, ala para internações e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com exclusividade para o tratamento dos pacientes, incluindo fluxo único para casos suspeitos e treinamento e contratação de médicos e profissionais da área de saúde, cumprindo rigorosamente medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde (OMS) e Vigilância Epidemiológica, além de estabelecer critérios rígidos de qualidade na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).