Hospital Santa Maria registra quatro partos de gêmeos em julho

O Hospital Santa Maria de Suzano registrou quatro partos de gêmeos durante o mês de julho, a primeira vez que isso acontece desde a inauguração da Maternidade, em 2017. No dia 1º, vieram à luz dois meninos, um pesando 2,630 quilos e medindo 46 centímetros e outro tendo 1,995 quilo e 41 centímetros.

Alterando positivamente a rotina de médicos e equipes multidisciplinares, ainda mais em tempos marcados por algumas notícias não positivas em virtude da pandemia de Covid-19, um casal nasceu no dia seguinte: ela com 1,545 quilo e 42 centímetros, e ele 1,480 quilo e 43 centímetros.

A taxa de nascimento de gêmeos fraternos, desenvolvidos de forma independente no útero, é variável: 8 a cada 1.000 nascimentos entre caucasianos, 16 a cada 1.000 nascimentos entre afrodescendentes, e 4 a cada 1.000 nascimentos entre asiáticos, conforme estatística do Registro Brasileiro de Gêmeos.

Os outros dois partos foram nos dias 14 e 16 de julho. Em ambos, duas meninas (no primeiro, elas nasceram com 2,025 quilos e 1,940 quilo - 42 centímetros cada - e no segundo, 2,230 quilos e 44 centímetros e 1,975 quilo e 41 centímetros.

Em razão da prematuridade, seis bebês estão na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI) mantendo quadros estáveis e evolução clínica positiva. Os outros dois receberam alta médica.

A Maternidade do Hospital Santa Maria de Suzano tem capacidade para 200 partos mensais. A segurança e o acolhimento para as mães e os bebês são marcantes porque a instituição possui UTIs para adultos e recém-nascidos.

Além disso, disponibiliza alojamento conjunto que permite o contato entre mãe e filho desde os primeiros instantes, Centro Obstétrico, Berçário e recurso da transmissão ao vivo do parto. A modernização do setor foi iniciada com novo padrão de hotelaria e moderno conceito, elevando os patamares de conforto e humanização do atendimento.