Hospital Santana promove ação de acolhimento com música para pacientes

Com o objetivo de intensificar as atividades de acolhimento aos pacientes, o Hospital Santana, da Hapvida, promoveu a apresentação de um coral composto por integrantes da Congregação Cristã do Brasil.

12 voluntários tocaram violinos, flauta transversal e clarinete. O grupo percorreu as instalações hospitalares levando palavras de esperança à Unidade de Terapia Intensiva e à Ala de Internação, entoando 30 hinos de louvor.

Ana Lúcia da Silva Oliveira e seu marido, Geraldo Rosa Oliveira, emocionaram-se ao acompanhar a apresentação. Ele está internado no Hospital Santana, que fica em Mogi das Cruzes (SP). “Ver os músicos na porta do nosso quarto foi um consolo e um presente de Deus. Fortaleceu a nossa fé para continuar lutando”, destacou.

O paciente Roberto Bermal elogiou a iniciativa. “Foi maravilhoso. Quando ouvi os hinos, senti minha autoestima ser restaurada”, disse.

A psicóloga do Hospital Santana, Camila Campos dos Santos, destacou que a atividade integra o calendário de ações da Hapvida em seus hospitais. “As iniciativas contribuem para a recuperação dos pacientes, tornando o ambiente hospitalar mais aconchegante”, concluiu.