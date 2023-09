Humanitarian vai dar 1 ano de calçados grátis em promoção de aniversário

Um ano de calçados grátis. Esse é o presente que a Humanitarian vai oferecer aos três ganhadores da promoção de aniversário da rede de lojas de calçados, que completa 43 anos. O sorteio acontece no dia 7 de outubro e vai contemplar três clientes da Humanitarian.

Os ganhadores vão receber vouchers mensais de R$ 250 para usarem ao longo de 12 meses. Para participar do sorteio, o público tem até o dia 25 de setembro. A cada R$ 300 em compras feitas com o Cartão HTN, o cliente ganha um número da sorte e concorre ao prêmio. O Cartão HTN é um meio de pagamento próprio da Humanitarian, que permite ao cliente parcelar as compras em até dez parcelas fixas.

O regulamento completo da promoção pode ser consultado nas lojas e no site humanitarian.com.br/sorteio/.

Em Suzano, a Humanitarian está localizada na rua General Francisco Glicério, 400, Centro. Já em Mogi das Cruzes, a loja fica na rua Doutor Deodato Wertheimer, 1389, Centro. A Humanitarian vende calçados femininos, masculinos, infantis e juvenis. Grandes marcas como Mizuno, Coca-Cola e Pegada, além das exclusivas Via Rio, San Ives e Amie estão no mix de produtos.



Thais Andrade está há 4 anos na empresa

Campanha com colaboradores

A campanha de aniversário da Humanitarian ganhou um toque especial com a presença de colaboradores da rede como modelos. Uma delas é a gerente da loja de Mogi das Cruzes, Thais Andrade, que está há quatro anos na empresa. A sessão de fotos feita com Thais e mais três funcionários estampa todo o material publicitário da campanha.

Humanitarian

Fundada em 1980, a rede Humanitarian tem 50 lojas, atuando em mais de 20 cidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. A empresa se destaca entre as maiores do segmento de calçados no Brasil.

A Humanitarian comercializa as principais marcas do mercado e mantém um intenso relacionamento com a indústria, o que garante as melhores ofertas aos clientes.

A rede também desenvolve produtos internamente, comercializando linhas exclusivas de calçados