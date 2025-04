Humilde e revolucionário, definem prefeitos ao comentar morte do papa

Os prefeitos do Alto Tietê definiram como “humilde e revolucionário” o papa Francisco, que morreu nesta segunda-feira no Vaticano.

Os chefes dos executivos municipais publicaram nas redes sociais mensagens de luto pelo falecimento do pontífice.

A prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli (PL), afirmou que papa Francisco foi “revolucionário, que pregava a reforma espiritual e material dentro da Igreja Católica”.

Ela afirma que o legado de Francisco é de “muito amor”, e relembra São Francisco, santo que o papa adotou o nome.

“Estamos todos um pouco órfãos nesta segunda-feira, mas carregamos o exemplo de um homem simples que lutou pela paz”, disse.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), também afirmou que papa Francisco foi um líder “que marcou o mundo com sua humildade, compaixão e incansável luta pela paz e justiça social”, disse.

Ele também afirma que o amor ao próximo era maior que qualquer religião.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale (Podemos), disse que “o exemplo de misericórdia, simplicidade e amor ao próximo, alicerces de seu pontificado, fortaleça nossas paróquias e comunidades”.

O prefeito Eduardo Boigues (PL), afirmou que papa Francisco era um líder que marcou a história com sua fé.

“O Papa Francisco dedicou sua vida a levar a palavra de Deus a todos, sempre com amor e compaixão. Com seu exemplo, nos ensinou sobre a importância da solidariedade, do perdão e da justiça, tocando milhões de corações ao redor do mundo”, afirmou.

Saulo Souza (PP), prefeito de Poá, descreveu os legados que Francisco deixa: “Humildade, sabedoria e amor pelos mais simples, que continuará inspirando gerações. Nesse momento de luto e de dor, me uno em solidariedade aos irmãos e irmãs católicos”.

Por fim, o ex-prefeito de Suzano, e atual secretário de Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi (PL), afirmou que Francisco “sempre foi um chamado à esperança, à solidariedade e à justiça, inspirando milhões de fiéis em todo o planeta”.

“Sua missão ultrapassou as fronteiras da Igreja e alcançou corações de todas as crenças, sempre pregando a compaixão e a fraternidade, e até mesmo o carinho como falava do Meio Ambiente, chamada por ele como “Casa Comum”, por meio da Encíclica ‘Laudato Sí’”, concluiu.