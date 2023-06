IBGE em Suzano garante 'números fiéis' do Censo, apesar de dificuldades

Essa é a única pesquisa domiciliar que vai a todos os 5.570 municípios do país e seu objetivo é oferecer um retrato da população e das condições de moradia.

O Órgão vai divulgar as informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no País em diferentes níveis geográficos e recortes, além de diversos indicadores derivados dessas informações, como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população e dos domicílios.

O Brasil costuma realizar o Censo Demográfico a cada dez anos, estava previsto para 2020, mas teve que ser adiada por causa da pandemia de covid-19. A coleta de dados iniciou no dia 1º de agosto do ano passado. A previsão inicial era de que o recenseamento seguisse até o mês de outubro, porém, as dificuldades para a contratação, o pagamento e a manutenção de recenseadores fizeram com que a pesquisa se estendesse inicialmente até fevereiro de 2023, afirma o técnico em informações geográficas estatísticas, Bruno Alves.

“Em Suzano foi preciso fazer repetidas convocações dos concurseiros aprovados para conseguir atender a população. O mercado aquecido gera uma competição pela mão de obra”, disse.

O prazo precisou ser novamente estendido, para maio de 2023, devido a dificuldade de acessar determinadas localidades e a resistência dos condomínios. “Houve resistência dos moradores para responder os recenseadores por não conhecerem o trabalho do censo. Ficavam desconfiados, mesmo com os recenseadores trajados. Outra dificuldade foi a coleta nos condomínios, as portarias exigem um ofício para entregar ao síndico e autorizar o acesso”, contou.

Apesar da prorrogação do prazo mais de uma vez, o técnico afirma que em Suzano os dados não precisam ser refeitos. “Os dados foram finalizados e apresentados nas reuniões com os planejadores e acompanhantes do censo e serão divulgados em breve. Acreditamos que os dados vão ajudar no planejamento da cidade”, conta. Alves explica que não haverá mais recenseadores nas ruas.

Porém a população ainda pode encontrar supervisores, em alguns poucos municípios, que realizam a etapa de reconciliação de dados. “Etapa que faz parte da supervisão de qualidade, mas não está relacionada a novas coletas”, concluiu.

