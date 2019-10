Idosos enaltecem programas sociais para terceira idade

Para os idosos da região, a data comemorativa às pessoas da terceira idade, assim como a criação de programas sociais para idosos são muito importantes, pois mantém a representatividade deles na sociedade.

A reportagem ouviu três idosas que participam de programas sociais para a terceira idade na região. Duas participam do Centro Dia do Idoso (CDI) de Suzano e outra em Mogi das Cruzes.

Para Flordenice Alves Pinto, de 73 anos, que participa de atividades no CDI de Suzano, fez muito elogios ao centro e afirmou que é necessário ampliá-lo.

“Aqui (no CDI) foi muito bom para mim. Fazemos muitas coisas que distraem a cabeça. Quando perdi meu marido, fiquei depressiva, não saía de casa. Mas quando entrei aqui melhorei muito”, explicou a aposentada.

Sobre o Dia Internacional do Idoso, Flordenice diz que é muito importante uma data assim, pois mantém a representatividade da população idosa viva.

“Antigamente o idoso era aquela pessoa que ficava de canto, não fazia muita coisa. Mas isso mudou. Hoje nós realizamos muitas atividades, até mais que os jovens”, concluiu.

Para Joana D’Arc Nascimento, de 70 anos, o CDI é muito importante para manter os idosos entretidos. Ela lembra que muitas vezes, antes de frequentar o centro, ficava em casa sem fazer nada.

“Acho excelente, tanto pela estrutura, quanto pelas pessoas que estão aqui com a gente”. Ela conclui dizendo que a data de comemoração dos idosos é um agradecimento à quem contribuiu muito com a sociedade.

“Nós precisamos dessa data. Nos esforçamos tanto durante toda a nossa vida para ajudar as futuras gerações”, disse.

Denair Dias Brum, de 65 anos, que mora em Mogi das Cruzes e participa de diversas atividades para idosos na cidade, conta que os programas são muito benéficos para sua saúde e ressalta que não se incomoda com a idade.

“Eu sofria com problemas na coluna, e me recomendaram fazer natação. Hoje consigo praticar hidroginástica através de programas sociais proporcionados pela Prefeitura. Mas não me incomodo em ser idosa, sou muito feliz”, comentou Denair.