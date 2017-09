Idosos que recebem benefício devem se cadastrar no CadÚnico até dezembro

Idosos suzanenses que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) - programa federal de transferência de renda para idosos e deficientes em situação de vulnerabilidade social - devem fazer seus cadastros no CadÚnico do município (Rua Paraná, 33 - Jardim Paulista) até dia 31 de dezembro.

Caso o beneficiário não seja incluído no CadÚnico, ele perderá o benefício automaticamente a partir de 2018, segundo determinação do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).

Para fazer o cadastramento, o responsável familiar do idoso deve ter mais de 16 anos, além de residir na mesma casa, bem como dividir as responsabilidades financeiras do núcleo familiar. O atendido pelo programa que tiver condições de efetuar o procedimento também pode se dirigir até o CadÚnico, vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, e concluir o cadastro. No ato, é necessário que o interessado tenha em mãos documentos pessoais que comprovem o recebimento do benefício.

Os beneficiários também têm a opção de comparecerem em qualquer Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Preferencialmente, o cadastro deve ser feito no mês de aniversário do atendido. Contudo, caso a data do aniversariante já tenha passado, a família deve buscar o cadastramento o mais rápido possível em equipamentos da Assistência Social em âmbito municipal.

"Essa é uma campanha que está sendo empreendida em âmbito nacional pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Em Suzano, estamos potencializando essa orientação em todas as unidades assistenciais, a fim de que os beneficiários não sejam prejudicados com essa determinação federal, que já passa a valer a partir de 2018", argumentou o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Claudinei Valdemar Galo.

A inscrição no CadÚnico, além de manter o BPC, permite o acesso a outros programas sociais, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede desconto na conta de eletricidade, de acordo com a quantidade de quilowatt-hora consumido na casa, além da carteira do idoso.

O BPC prevê transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenha contribuído para a Previdência Social.