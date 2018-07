Idosos se queixam de falta de prioridade no serviço público, transporte e bancos

Os transportes coletivos, os serviços públicos e as agências bancárias de Suzano oferecem prioridades no atendimento aos idosos. No entanto, eles reclamam (leia matéria abaixo) e dizem que a lei é descumprida. Ainda existe desrespeito à legislação, apontam.

Nos trens, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que todas as pessoas, a partir dos 60 anos, têm direito a viajar gratuitamente nos sistemas de transporte operacionalizados pela CPTM, Metrô e EMTU/SP, de acordo com o Decreto Lei 15.187. Para utilizar o benefício é necessário cadastro prévio dos usuários nos sistemas do Cartão Bom Sênior (EMTU) e/ou do Bilhete Único Especial Idoso (SPTrans) que podem ser encontrados nos postos autorizados do Consórcio Metropolitano de Transportes (CMT) ou da Prefeitura de São Paulo, respectivamente.

Para ter o acesso gratuito, caso o cadastro ainda não tenha sido feito, a pessoa deve apresentar a carteira de identidade (RG) ao empregado da estação que estiver atendendo nas linhas de bloqueios (catracas) da estação de embarque.

Neste ano, a CPTM disse que recebeu cinco reclamações de usuários da estação de Suzano, relacionados aos direitos do idoso: três abordando questões de acessibilidade e duas de desrespeito ao assento preferencial.

Em relação aos ônibus, a Radial Transporte afirmou que os idosos contam com cartão exclusivo com Biometria para Reconhecimento Facial, um moderno recurso da tecnologia da informação. Segundo a empresa, esse recurso aumenta de forma significativa a segurança e a agilidade na identificação do passageiro.

Além disso, comentou que o antigo Cartão BOM sênior, na cor cinza, será substituído pelo Novo Cartão Sênior Suzano, que será na cor laranja. Os passageiros com 60 anos completos ou mais, que antes utilizavam o Cartão BOM, devem passar por recadastramento. O novo documento vai substituir o antigo BOM Sênior nas linhas municipais de Suzano para manter a gratuidade da passagem e, ainda, contar com nova tecnologia embarcada.

Já sobre os serviços públicos, a prioridade dos idosos é garantida por Lei e pelo Estatuto dos Idosos. De acordo com a Prefeitura, no transporte público convencional (ônibus), o idoso tem assentos preferenciais e o benefício da gratuidade. No transporte complementar (vans) também há os benefícios de assentos prioritários e gratuidade na passagem, porém há um limite de dois idosos por veículo em razão da capacidade reduzida.

A administração municipal também esclareceu que o sistema de Zona Azul também garante vagas preferenciais aos idosos. Na sede da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana é feita a renovação dos cartões preferenciais do benefício. Em outros serviços da Prefeitura, foi informado que o atendimento prioritário é realizado, respeitando a legislação vigente e o Estatuto do Idoso.

Nas agências bancárias, os idosos contam com filas e atendimentos preferenciais. Segundo uma funcionária de um banco, que não quis se identificar, o procedimento torna os atendimentos mais rápidos, o que facilita e contribui para a saúde dos idosos. "Temos o a senha preferencial, que proporciona aos clientes idosos um atendimento mais rápido, sem que fiquem nas filas por muito tempo. Não dá para se saber o quanto é mais rápido, pois depende da demanda, mas é sempre menor do que o dos clientes no geral", completou.

Reclamação

Idosos suzanenses afirmam que vagas prioritárias, principalmente nos ônibus e trens, além de vagas de estacionamento e filas de bancos não são respeitadas na maioria das vezes. Segundo eles, ficam quietos e são obrigados a se contentar com a situação. Por outro lado, destacaram que há pessoas do bem que tentam auxiliá-los quando acontecem esses tipos de ocorrências.



O pedreiro José Carlos da Silva comentou que sempre quando vai ao banco, para realizar serviços nos caixas, ocorrem desentendimentos. "As pessoas já ficam te olhando de outro jeito e normalmente são folgadas ou não respeitam entrando na frente ou não dando a prioridade", argumentou.



Já o aposentado Ângelo André Pastro falou que passa pelo mesmo problema nos transportes coletivos. "Hoje em dia há muitos passageiros mal educados. Inúmeras vezes já fiquei em pé esperando a pessoa se tocar, mas nada de dar a prioridade. Acredito que em Suzano está mais tranquilo essa situação, pois há mais pessoas que ajudam nessa questão de orientação", explicou.



A costureira aposentada Zenilda Rodrigues Costa não hesita: sempre procura os bancos prioritários dos transportes públicos. Porém, disse que sempre estão ocupados por jovens. Assim, ela vai até em casa em pé e depois fica com dores. "Não levantam. Eu também não tenho coragem de falar, então ai que eles se sentem ainda mais corretos. Essa semana mesmo passei por esse problema", lamentou.



Em relação às vagas de estacionamento, o DS percorreu as ruas do Centro de Suzano e verificou vagas de idosos ocupadas por carros que estavam sem o cartão que dá acesso ao benefício.



Na contramão das opiniões, a aposentada Maria José de Araújo falou que não tem dificuldades enquanto a isso. "A turma reclama, mas comigo poucas vezes aconteceram esse tipo de problema. Nos ônibus, por exemplo, os funcionários até me ajudam a subir porque tenho uma dificuldade de andar", completou.