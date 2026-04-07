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Jornal Diário de Suzano - 07/04/2026
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Cidades

Ignorar a saúde bucal hoje pode comprometer a saúde de amanhã

Por: Antônio Marcos do Nascimento, dentista credenciado da Hapvida +Odonto

07 abril 2026 - 10h32Por da Reportagem Local
Antônio Marcos do Nascimento, dentista credenciado da Hapvida +OdontoAntônio Marcos do Nascimento, dentista credenciado da Hapvida +Odonto - (Foto: Divulgação)

Existe um equívoco silencioso, mas bastante comum, na forma como encaramos o próprio corpo: a ideia de que podemos cuidar da saúde em partes.

Fazemos check-ups, acompanhamos exames, buscamos equilíbrio emocional, mas, quando o assunto é saúde bucal, ainda prevalece uma lógica simplista, quase estética. Como se o sorriso fosse apenas aparência. Não é.

A boca é uma das principais portas de entrada do organismo e também um dos primeiros lugares onde sinais de desequilíbrio se manifestam. O problema é que ainda subestimamos esse papel.

Diversos estudos já demonstraram que infecções bucais não tratadas podem impactar o funcionamento de todo o corpo. Bactérias presentes na cavidade oral podem alcançar a corrente sanguínea e contribuir para processos inflamatórios associados a doenças cardiovasculares. No caso do diabetes, a relação é ainda mais complexa: a doença aumenta a vulnerabilidade a problemas gengivais, enquanto a inflamação bucal dificulta o controle da glicemia.

Ou seja, não estamos falando apenas de dentes, estamos falando de saúde sistêmica.

Mas os impactos vão além do físico. A saúde bucal também influencia diretamente a forma como nos relacionamos com o mundo. Dor, desconforto ou insegurança com o próprio sorriso afetam autoestima, comunicação e interação social. Em casos mais severos, podem contribuir para quadros de ansiedade e isolamento.

Ainda assim, seguimos tratando a odontologia como um cuidado opcional.

Essa visão precisa mudar e com urgência.

Promover saúde bucal é, antes de tudo, uma estratégia de prevenção. Consultas regulares, higiene adequada e acesso facilitado ao atendimento odontológico não evitam apenas cáries ou problemas gengivais. Eles reduzem riscos maiores, antecipam diagnósticos e contribuem para um organismo mais equilibrado.

O que está em jogo não é apenas estética. É qualidade de vida, longevidade e bem-estar integral.

Talvez seja hora de rever prioridades. Porque, no fim, o corpo não funciona em partes e a saúde, definitivamente, não começa onde a gente acha que começa.

Ela começa pela boca.

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