Igreja católica da região ‘ensaia’ plano de reabertura, mas sem data definida, diz bispo diocesano

As missas presenciais no Alto Tietê ainda podem demorar para voltar a acontecer. De acordo com o bispo Dom Pedro Luiz Stringhini, nenhuma data foi definida para ao retorno das atividades pela Diocese de Mogi das Cruzes. Para o bispo, a discussão da volta das celebrações com os fiéis deve respeitar a particularidade e situação de cada cidade no combate a pandemia, assim como a decisão de cada padre.

"Não estabelecemos uma data. Estamos vendo com calma. Ensaiando para ver se conseguimos ir abrindo as igrejas, mas ao mesmo tempo querendo que não tenha muita gente. Depende um pouco de cada cidade, cada padre e de cada igreja", conta o bispo.

A decisão da reabertura dos cultos para os fiéis ainda está em fase de planejamento. Stringhini diz que, caso seja decidido que as igrejas reabram, tudo será feito com cautela para preservar a saúde e a vida daqueles que forem até o local.

A ideia é de que as igrejas voltem a abrir gradualmente e com no máximo 30% da capacidade, para evitar a disseminação do vírus, bem como assegurar o distanciamento social. "Uma igreja como a nossa catedral com 20 pessoas não tem problema nenhum, porque a nossa catedral tem capacidade para 700 pessoas. Agora 20 pessoas dentro de uma capela muito pequena, isso já não deve acontecer", diz.

O bispo explica que mesmo com o retorno gradual das missas, as transmissões online ainda ocorrerão. Isso porque muitos fiéis não poderão ir até a igreja para acompanhar as celebrações, uma vez que o público pode ser restringido a 30%.

"Queremos manter a transmissão das celebrações pelas redes sociais, mas um ou outro que vá até a igreja vai ter que seguir todos aqueles cuidados, usar álcool em gel, máscara e sobretudo manter o distanciamento", reitera.

Entretanto, Stringhini reforça que nenhuma ação foi tomada em relação a abertura das igrejas no Alto Tietê. As celebrações presencias, como missas, batizados, crismas e matrimônios, foram suspensas no dia 21 de março, em todo o território da Diocese de Mogi das Cruzes, responsável pelas paróquias e igrejas da região.