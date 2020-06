Igreja inova e realiza culto ‘drive-in’ com mais de 200 carros no estacionamento de templo em Suzano

Após mais de 90 dias sem se encontrar, fiéis da Igreja Cristã Mundial na Vila Figueira em Suzano se reuniram de uma maneira diferente. A denominação organizou dois cultos no sistema drive-in no estacionamento da igreja, no último domingo (21) às 10h e também as 19h30. De acordo com o bispo Julio Cesar Vertullo, cerca de 203 carros estiveram presentes no primeiro horário e 211 à noite.

Segundo Vertullo, a inspiração para realizar o culto drive-in surgiu ao observar outras igrejas que estavam fazendo os encontros de fiéis dessa forma, inclusive fora do país.

“Nós estamos acompanhando igrejas que estão fazendo os cultos dessa maneira, nos Estados Unidos e no Brasil também, então nos inspiramos nessas iniciativas e decidimos fazer 2 cultos assim aqui na nossa igreja”, conta.

O pastor conta que a receptividade da iniciativa pelos fiéis foi grande, o que resultou em um número expressivo de carros durante os dois encontros programados pela denominação. Mesmo com a celebração de forma presencial, o culto também foi transmitido pelas redes sócias da igreja, como o Facebook e Youtube.

“Foi muito positivo, uma experiência muito legal. Nós estávamos os reunindo apenas nas redes sociais, então encontrar o irmão, mesmo que pela janela do carro, foi muito emocionante”, diz.

A igreja adotou uma série de medidas para que não houvesse risco de contaminações, inclusive com a inscrição prévia do veículo para participar do culto. Além disso, os fiéis precisaram utilizar máscara durante o culto e foi recomendado levar o próprio álcool em gel. Não foi permitido sair do veículo em momento algum e motos não puderam participar do encontro.

Cultos presenciais

Em relação aos cultos presenciais, o pastor Vertullo disse que as celebrações vão voltar no próximo domingo (28). Todos os protocolos de saúde e de higiene serão seguidos, com a aferição de temperatura dos fiéis antes do culto, além da obrigatoriedade do uso de máscara, higienização das mãos com o álcool em gel e dos sapatos com um tapete higienizador.

O número de cultos também foi reduzido de quatro para dois, além da restrição de 30% da capacidade de público nas instalações da igreja. O pastor estima que de 4 mil fiéis (número de público aos domingos antes da pandemia), apenas 900 pessoas compareçam às celebrações.

Pessoas com mais de 60 anos e menores de 12, além de pessoas que tenham algum fator de risco à doença, serão orientadas a não comparecer aos cultos. Os encontros continuarão a ser transmitidos através das redes sociais da denominação.