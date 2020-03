Igreja Matriz adere a realização de missas online e evita aglomerações

A igreja São Sebastião, também conhecida como igreja Matriz de Suzano, está realizando missas online, como forma de evitar aglomerações por conta do novo coronavírus. De acordo com o padre Cláudio Taciano, a decisão foi tomada de acordo com as orientações da Diocese de Mogi das Cruzes, regida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Strighini que deu a liberdade para que as paróquias decidissem qual decisão tomar.

Para o padre Taciano, a decisão de realizar as chamadas missas privadas, onde não há a participação de fiéis, veio diante da necessidade de não expor as pessoas que frequentam a igreja ao perigo de contaminação pelo Covid-19. Segundo o padre, as pessoas têm assistido e acompanhado as missas que estão sendo transmitidas pela página da paróquia no Facebook. "Por se tratar de um momento difícil e delicado, a demanda é muito grande. Então muitas pessoas têm assistido para ter um conforto em meio a toda essa crise", explica.

As missas são transmitidas todos os dias às 19h30 da noite. Aos domingos, uma missa as 10 horas também é transmitida aos fiéis, que estão se adaptando à essa mudança. "As pessoas estão se adaptando. No começo foi um choque para todos, foi uma situação muito inusitada. O importante é cuidar da saúde de todos", relata.

Além do cancelamento das missas, outras ações foram tomadas pela direção da igreja. O mutirão de confissões foi suspenso por tempo indeterminado, assim como as missões e visitas aos enfermos, que só serão realizadas em caso de extrema necessidade.

Os atendimentos na secretaria da paróquia seguem funcionando em horário normal. Entretanto a recomendação é de que informações gerais e intenções de missa sejam tratadas diretamente pelo telefone, a fim de evitar idas ate o local. Nesses casos, a igreja recomenda que as pessoas liguem para a secretaria para que seja avaliada a necessidade ou não de comparecer até a paróquia.

O padre Cláudio reforça que assim como o mundo se recuperou anteriormente de outras doenças e males, a geração atual vai conseguir combater o novo coronavírus. "Assim como a humanidade conseguiu sobreviver a gripe espanhola em 1918 que matou mais de 50 milhões de pessoas, a nossa geração vai passar por isso. O momento é de mudança de mentalidade e de esperança", conclui.