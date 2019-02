Igreja Matriz interrompe reforma da parte externa e pede ajuda

A reforma da Paróquia São Sebastião, matriz na Praça João Pessoa, está longe de ter um fim, isso porque a falta de andaimes está interrompendo a continuação dos reparos da parte frontal da igreja. Segundo o padre Cláudio Taciano, pároco da igreja, as prioridades emergenciais já foram solucionadas, como é o caso do salão paroquial, salas de catequese, vidraças e a reforma da cozinha. "No ano passado, os preparos emergenciais deram andamento, porém a parte externa da igreja ainda não foi finalizada, como é o caso dos arcos e a torre do relógio".

Além disso, para dar continuidade nas obras da fachada da paróquia é necessário utilizar estruturas de andaime que serve de acesso à parte superior da igreja, entretanto, a estrutura é o principal problema no momento.

Aguardando

"Estamos aguardando respostas das empresas em nos ajudar com relação aos andaimes. Fizemos alguns orçamentos e o valor é de aproximadamente R$ 10 mil reais, infelizmente não temos essa quantia", afirma o pároco. E ainda completa. "Temos a própria comunidade católica que nos ajuda com relação à mão de obra, esse apoio não falta nunca".

Outra questão também em pauta é a revitalização da Praça João Pessoa que, até o momento, está sem data definida. A ideia de parceria com a Prefeitura para uma possível revitalização do local ainda continua em tramitação, alega o pároco. "A gente realizou algumas conversas no ano passado, entretanto, não houve nenhum aprofundamento de quando essa revitalização possa começar", enfatiza.

Para os interessados em participar da colaboração para o andamento dos reparos da igreja, podem entrar em contato com o telefone da paróquia no 4748-1534 ou na própria sede localizada Praça João Pessoa, 158 no Centro de Suzano. "Acredito que todos tenham bons propósitos na vida, e espero que essas pessoas também possam colaborar não só para a igreja, mas para uma cidade melhor também ", conclui o padre Cláudio.