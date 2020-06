Igrejas mantêm cautela, mas preparam retorno com 30% da capacidade

Depois de quase três meses fechadas por determinação da justiça, igrejas e templos poderão reabrir para a celebração de missas e cultos presenciais com até 30% de capacidade. A notícia foi compartilhada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) logo após o governo estadual passar a região para a fase laranja do Plano São Paulo, que visa a reabertura gradual e consciente de algumas atividades.

Para os líderes religiosos da região, a reabertura veio no momento certo. O bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, conta que apesar de perceber a necessidade de reabrir tanto as igrejas quanto o comércio, ainda estamos passando por um momento difícil.

“Estamos reabrindo devagar e com calma. Entendo a necessidade de abrir as igrejas e comércios, mas ainda estamos em meio a uma pandemia. Então precisamos estar alinhados com o Governo do Estado e com o Condemat para achar o melhor caminho”, explica.

O bispo reforça que a decisão de abrir ou não as igrejas, também depende do entendimento dos padres, e que cada um pode e deve agir conforme achar que seja necessário. Stringhini reitera que com a reabertura, todos os protocolos de higiene e de distanciamento social devem ser seguidos pelos templos, além de respeitar o limite máximo de 30% de capacidade.

Para o bispo fundador da Igreja Cristã Mundial, Julio Cesar Vertullo, a reabertura das igrejas na região foi recebida de forma positiva pelos líderes religiosos e pela comunidade cristã no geral.

“Recebemos a notícia de forma muito positiva, é um avanço, traz esperança. Mas ainda assim, sem os cultos presenciais a igreja continua ativa. Então por mais que o templo esteja fechado, a igreja continua”, diz.

Vertullo diz que além de receber a notícia de forma positiva, é necessário encarar o momento com responsabilidade. Por esse motivo, a sua denominação optou por permanecer com os templos fechados até domingo (14), e vai utilizar essa janela de tempo para preparar o ambiente e treinar uma equipe para fiscalizar os protocolos de higiene e saúde.

“Até domingo nós vamos continuar com as celebrações online e vamos usar essa semana para melhor preparar o ambiente. Estamos estocando álcool em gel, providenciando tapetes higienizadores e medidores de temperatura, além de fazer um treinamento com a nossa equipe para melhor atender esse público que vem até a igreja”, conclui.