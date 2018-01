Ilhada após a chuva, Estrada do Lago fica intransitável em Suzano

A Estrada do Lago, localizada na Estância Americana, em Suzano, está intransitável e prejudica a acessibilidade dos moradores locais. A via que era de terra batida, após a chuva da última terça-feira, virou lama. Buracos, que antes danificavam os veículos, agora são poças extensas e profundas.

O cenário traz consequências trágicas à população. Segundo moradores, a principal dificuldade é trafegar com o carro pela via sem que ele se atole ou danifique. O motorista Mauricio Sanches comentou ter observado em muitos momentos condutores abandonando os veículos. "É realmente intransitável. O melhor é andar de barco, pois de carro vai ficar atolado. Além dos motoristas, já vi veículos escolares não entrarem na estrada por causa da situação", argumentou.

Já a comerciante Cristina Miranda Carrillo ressaltou que os pedestres precisam andar pela linha de trem, que fica ao lado da estrada para chegar ao destino final. "Chega a ser perigoso. Porque não tem como andarem na estrada. Os carros por outro lado, precisam dar uma volta gigantesca para chegar em casa, sem ter que passar pelo trecho que está alagado e cheio de buracos".

O transporte escolar é outro problema que dá dor de cabeça nos moradores. Eles comentaram que as vans não entram na estrada e que precisam levar as crianças até o começo da via ou até a Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) para que o ensino delas não seja prejudicado. A doméstica Vanilda Silva Lima disse que enfrenta essa situação quando vai levar os netos. "Infelizmente temos que passar por todo esse sufoco, principalmente quando está chovendo. É muito ruim e todos os moradores estão cansados", lamentou.

Com o alagamento da estrada, a coleta de lixo também não consegue ter acesso. O problema envolve também um esgoto a céu aberto, que corre paralelamente a via. A Prefeitura informou que a questão de coleta de esgoto é de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e do alagamento da via é do Departamento de Águas e Energias Elétricas (DAEE). Sobre a coleta de lixo, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano vai verificar a situação junto à empresa responsável pelo serviço para que as providências sejam tomadas.