Ilhas Cayman, EUA e China são os maiores compradores de produtos de Suzano

Ilhas Cayman, Estados Unidos, Argentina, Paraguai e China estão entre os cinco países que mais compram produtos da indústria de Suzano. A informação é do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. As exportações (venda de produtos) da produção suzanense, no mês de janeiro, tiveram trinta principais destinos no mundo, que gerou US$ 46.871.930 em vendas. De acordo com dados da balança comercial brasileira, as Ilhas Cayman e os Estados Unidos compraram 46,1% dos artigos de Suzano destinados à exportação. Entre eles, está a produção de papel, cartões, pastas químicas, objetos de vidro, chapas e filmes.

A ilha britânica, localizada próximo a Cuba, na região do Caribe, foi responsável pela exportação de 23,4% dos produtos suzanenses. Em seguida, os EUA detiveram 22,7% da produção do município. Ambas as exportações somam US$ 21.624.694, somente em janeiro. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando as vendas a esses dois países somaram US$ 16.360.918, o valor arrecadado cresceu 32,1%.

Argentina, Paraguai e China completam o quadro dos cinco principais destinos de exportação suzanense. O material enviado para essas nações representa 26,7% da quantia exportada, o equivalente a mais US$ 12.546.979. Outros 25,7% da produção estão divididos nas vendas para mais 25 países, que representam parcelas entre 2,81% e 0,17% do todo, são eles: Peru, México, Chile, Bolívia, Reino Unido, Colômbia, Canadá, Alemanha, Panamá, Arábia Saudita, Uruguai, Equador, Espanha, África do Sul, Guatemala, Cingapura, Japão, Israel, França, Nigéria, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Tailândia, República Dominicana e Itália. Demais territórios, não classificados, representam 1,3% das exportações.

Importação

Em contrapartida, em Suzano, o valor empregado em importação ainda é maior. Ou seja, o município mais compra do exterior, do que vende para fora. No mês de janeiro, a balança comercial da cidade apresentou saldo negativo de US$ 8.009.128. Isso porque a produção suzanense exportou US$ 46.871.930, mas gastou US$ 54.260.060 em aquisições.

Na importação, os países que mais oferecem produtos à Suzano são Alemanha, França, Estados Unidos, Japão e China. Os principais artigos adquiridos do exterior são medicamentos, rolamentos, corantes sintéticos e óleo de petróleo. Os resultados de janeiro, em comparação ao primeiro mês de 2017, apresentaram crescimento de 25,13% nas exportações e 12,23% nas importações suzanenses.