'Ilumina Suzano' avança com mais de 2 mil atendimentos em maio

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 2.042 atendimentos em 156 bairros no mês de maio, avançando no processo de modernização do parque de iluminação pública e reforçando o compromisso da atual gestão com mais segurança, eficiência energética e qualidade de vida para os moradores.

Ao longo do mês, foram instaladas 1.443 luminárias de LED em ações de modernização. Os principais modelos utilizados foram os de 80W, com 1.025 unidades, e os de 100W, com 229 unidades. Também foram substituídas 183 luminárias por modelos de 60W e outras seis por equipamentos de 150W. Paralelamente, o projeto também executou 158 manutenções, com destaque para a troca de 74 luminárias de 150W e 51 de 80W.

“Esses números mostram que o trabalho não para. Estamos focados em levar iluminação de qualidade para toda a cidade, garantindo mais segurança no período noturno e mais dignidade para a população. Nosso compromisso é seguir atuando em ritmo intenso para atender todas as demandas que chegam pelos canais oficiais”, afirmou o secretário Samuel Oliveira.

As ações incluem ainda a implantação de novos braços de LED, com 79 unidades instaladas, e o uso de diversos materiais técnicos como conectores, cabos, chaves magnéticas e relés. No total, foram utilizados mais de 3,7 mil metros de cabos, sendo 3,53 mil metros do modelo PP 2,5mm e 170 metros do triplex 16mm. Além disso, foram empregados 744 conectores CDP 70, 19 conectores CDP 95 e 1.792 relés NF, responsáveis por controlar o acionamento automático das luminárias.

A implantação da nova tecnologia também exige suporte estrutural. Em maio, foram utilizadas 316 unidades de parafusos M18x70mm com porca e 159 cintas circulares de 250mm. O volume de materiais demonstra a complexidade e abrangência das ações, que vão além da simples troca de lâmpadas.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o investimento na iluminação pública representa um avanço importante para Suzano. “Estamos promovendo uma transformação urbana por meio do ‘Ilumina Suzano’. Cada LED instalado significa mais segurança, mais economia e mais qualidade de vida para as famílias suzanenses. É uma conquista que só é possível graças ao trabalho incansável das equipes da prefeitura e ao uso eficiente dos recursos públicos”, declarou o chefe do Poder Executivo.

A população pode solicitar o serviço por meio do aplicativo “Ilumina Suzano”, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS, ou por meio do telefone 0800-779-3310. A proposta é realizar reparos e substituições em até 72 horas após o registro oficial, tornando o serviço mais rápido e eficaz.

A expectativa da prefeitura é manter o ritmo intenso de atendimentos ao longo dos próximos meses, ampliando ainda mais a cobertura de LED em toda a cidade. “Seguimos com o compromisso de fazer de Suzano uma cidade mais iluminada, mais segura e cada vez melhor para se viver”, concluiu Pedro Ishi.