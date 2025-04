'Ilumina Suzano' faz 5,5 mil atendimentos e instala 4,6 mil lâmpadas de LED

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, efetuou 5.527 atendimentos, sendo 1.170 só no bairro Cidade Miguel Badra, e garantiu a instalação de 4.656 lâmpadas de LED nos três primeiros meses de 2025. A iniciativa ainda proporcionou, no período, 270 manutenções em lâmpadas de LED e a substituição de 2.063 relés.

As ações se alinham à meta da administração municipal de tornar Suzano totalmente iluminada por LED, conforme foi anunciado pelo prefeito Pedro Ishi no evento alusivo ao balanço de cem dias da gestão, na quinta-feira da última semana (10/04).

No mês de janeiro, 1.476 atendimentos foram registrados, com 1.193 trocas de lâmpadas convencionais para LED, 74 manutenções em lâmpadas de LED e 479 relés substituídos. No primeiro mês do ano, 137 bairros foram contemplados, sendo contabilizado um número mais expressivo de ações em alguns deles, como o Miguel Badra (203), Vila Amorim (58), Vila Urupês (47) e Parque Santa Rosa (46).

Em fevereiro, houve 1.837 atendimentos, com 1.541 troca de lâmpadas convencionais para LED, 66 manutenções em lâmpadas de LED e 579 relés substituídos. No segundo mês do ano, 131 localidades receberam estes serviços, com destaque para a quantidade verificada nos bairros Miguel Badra (210), Fazenda Aya (89), Vila Ipelândia (80), Cidade Boa Vista (46) e Cidade Edson (44).

Já em março, a Manutenção contabilizou 2.214 atendimentos, com 1.922 trocas de lâmpadas convencionais para LED, 130 manutenções em lâmpadas de LED e 1.005 relés substituídos. Nesse mês, 124 bairros foram alcançados, sendo verificado um número maior de ações no Miguel Badra (757), no Jardim Monte Cristo (145), na Vila Amorim (76) e na Cidade Boa Vista (70).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.