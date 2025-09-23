'Ilumina Suzano' faz 818 atendimentos e alcança 131 bairros em agosto

O projeto “Ilumina Suzano”, coordenado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, fechou o mês de agosto com 818 atendimentos de iluminação pública promovidos em 131 bairros de todas as regiões da cidade. As ações reforçam a meta da gestão municipal em ampliar a cobertura com tecnologia em LED e garantir mais segurança, qualidade de vida e eficiência energética para a população.

Entre as atividades executadas estão a modernização de pontos de iluminação com a troca de lâmpadas convencionais por modelos de LED, a implantação de novos braços e a manutenção em diferentes estruturas já existentes. Somente neste ciclo, foram utilizadas 183 luminárias de LED de 60W, 77 de 40W, 74 de 150W e cinco de 100W, além de 66 lâmpadas de 100W, 37 de 250W e 19 de 150W. Também foram empregados reatores de 100W (37 unidades), de 150W (11) e de 250W (20), garantindo o funcionamento pleno das redes em diversas regiões.

Outro destaque foi o uso de materiais técnicos indispensáveis para a manutenção da rede. Foram instalados 476 relés NF, responsáveis pelo acionamento automático das luminárias, além de 97 metros de cabo PP 2,5mm, 60 metros de cabos triplex 16mm, conectores de diferentes modelos e disjuntores de proteção. Esses itens reforçam a complexidade do trabalho realizado, que vai muito além da simples substituição de lâmpadas.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que os números comprovam a força do programa. “Estamos mantendo um ritmo intenso de atendimentos, alcançando todas as regiões da cidade com modernização e manutenção de qualidade. Cada LED instalado representa mais segurança no período noturno, mais economia para os cofres públicos e mais dignidade para as famílias suzanenses. Nosso compromisso é seguir avançando para que nenhum bairro fique para trás”, afirmou.

A proposta do “Ilumina Suzano” é atender as demandas da população em até 72 horas após o registro oficial, feito por meio do aplicativo disponível para Android (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS (bit.ly/IluminaSuzApple), ou pelo telefone 0800-779-3310. O atendimento ágil tem sido um diferencial, permitindo que bairros diversos — desde os mais centrais até os mais afastados — recebam os benefícios do programa.

“A cada mês, o ‘Ilumina Suzano’ tem mostrado resultados que fazem diferença no dia a dia da população. Estamos transformando a cidade, garantindo mais qualidade de vida e valorizando os espaços urbanos. Essa é uma prioridade nossa e seguiremos investindo para tornar Suzano cada vez mais iluminada e segura”, finalizou Oliveira.