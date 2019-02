Ilumina Suzano faz substituição de 1,5 mil lâmpadas em janeiro

O Consórcio Ilumina Suzano encerrou o primeiro mês do ano com 1.559 trocas de lâmpadas em toda a cidade. O balanço, divulgado pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, aponta que pelo menos 128 bairros receberam atendimento em janeiro, sendo que somente em 20 localidades foram 891 substituições.

Desde o início do projeto, em agosto de 2018, já houve 11,1 mil reparos em pontos de luz de toda a cidade, com troca de lâmpadas de vapor metálico e de sódio e reatores. No último mês, os principais bairros beneficiados foram Jardim Imperador, Jardim Dora, Jardim Casa Branca, Fazenda Aya, Cidade Boa Vista, Parque Maria Helena, Jardim São José, Cidade Miguel Badra, Centro, Jardim dos Ipês, Chácara Sete Cruzes, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Jardim Monte Cristo, Vila Ipelândia, Chácara Monte Carlo, Vila Figueira, Parque Astúrias, Recreio das Palmas, Vila Urupês e Cidade Edson.

Durante o primeiro semestre de atuação, entre agosto e dezembro do ano passado, o Ilumina Suzano executou 9,5 mil substituições, sendo o Parque Maria Helena, o Parque Samambaia, a Vila Urupês e o distrito de Palmeiras as localidades mais atendidas pela iniciativa. O consórcio, composto pelas empresas MDC Tecnologia e JMR Engenharia, tem investimento anual do município estimado em R$ 4.665.630,87. Ao todo, o parque de iluminação pública de Suzano conta com 21.554 pontos de luz.

“Trata-se de um trabalho fundamental em razão de sua constância. Estamos sempre atentos, a fim de beneficiar todos os locais da cidade onde há algum problema com as lâmpadas e garantir uma iluminação eficiente e mais segurança à população”, destacou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa.