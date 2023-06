'Ilumina Suzano' promove 1,8 mil atendimentos em maio

O projeto “Ilumina Suzano”, da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou um total de 1.836 atendimentos ao longo do mês de maio. Com uma média superior a 59 ações por dia, a iniciativa superou os números registrados no mês anterior pela terceira vez consecutiva, o que prova a eficiência do serviço.

A alta demanda do projeto é evidente ao analisar os serviços registrados em março e abril. No primeiro mês foram 1.284 trabalhos, ao passo que no segundo, 1.785 ações foram realizadas. Ao comparar o novo recorde ao anterior, há um acréscimo de 2,85% na quantidade de atendimentos feitos.

Para alcançar esses dados, as equipes do projeto contam com a colaboração dos munícipes que podem alertar os agentes sobre pontos nos quais há algum defeito no sistema de iluminação por meio do aplicativo disponibilizado nos celulares de sistema Android, via Google Play (bit.ly/IluminaSuzanoApp), e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple), além do telefone 0800-779-3310. A ação prevê manutenção sob demanda dentro de 72 horas após o pedido.

De forma específica, cada ação compreende um chamado, sendo que cada um pode gerar uma série de reparos diferentes. Dentro deste contexto, a pasta substituiu 1.622 lâmpadas em maio, tendo ainda instalado 697 reatores, 495 relés, 330 conectores e 1.646 metros de cabos.

Os locais que mais registraram serviços possuem alta densidade populacional, o que reflete de forma direta na quantidade de pontos de luz instalados para atender os moradores em suas demandas. No caso, os bairros Ipelândia (134), Vila Colorado (81) e Cidade Miguel Badra (79) foram os que apresentaram a maior quantidade de pedidos de manutenção.

De acordo com o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, o processo garante um importante incremento na qualidade de vida dos suzanenses que, a partir dos reparos, podem ter mais conforto e segurança. “Este é um projeto que se mostra cada vez mais importante na cidade, pois podemos acolher as demandas em conjunto com os munícipes e garantir essas melhorias nos mais diversos pontos da cidade. Estamos à disposição de todos os moradores”, comentou.