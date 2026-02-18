'Ilumina Suzano' promove 563 atendimentos em 127 bairros no mês de janeiro

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 563 atendimentos em 127 bairros no último mês de janeiro. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 172 unidades, modernização de 137 estruturas e manutenção em outras 32.

O trabalho, destinado a garantir a cobertura integral da cidade com lâmpadas de LED, tem contemplado também a conservação dos dispositivos já existentes, até que ocorra a transformação completa para o novo sistema.

As atividades relacionadas aos reparos e ao aperfeiçoamento dos pontos de iluminação pública da cidade ainda abrange outros serviços, que incluíram, neste intervalo de tempo, a substituição de 211 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 496 metros de cabos; e a instalação de 192 conectores.

Neste mês de janeiro, foi registrado um número maior de intervenções nos bairros Vila Urupês (22), Vila Amorim (22), Parque Suzano (21), Vila Figueira (14), Jardim Varan (14), Parque Maria Helena (13), Jardim Monte Cristo (12), Jardim Revista (12) e Jardim Leblon (12).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho para solicitar os serviços é pelo telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Dessa forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparos na estrutura afetada, que pode abranger lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que a administração municipal está mobilizada para realizar de forma gradativa a troca das lâmpadas convencionais por LED e garantir os serviços necessários para o funcionamento do sistema. “Estamos trabalhando em diferentes frentes para garantir essa inovação em toda a estrutura da iluminação pública em Suzano, cumprindo sempre as ações de rotina que são necessárias em cada localidade”, declarou o titular da pasta.