'Ilumina Suzano' promove 941 atendimentos em 140 bairros no mês de setembro

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, promoveu 941 atendimentos em 140 bairros no mês de setembro. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 139 unidades, modernização em 35 estruturas e manutenção em outras 99. O trabalho se alinha à meta de alcançar toda a cidade com esse aparato.

Paralelamente ao avanço do trabalho, tem sido mantida a conservação dos dispositivos já existentes, até que ocorra a transformação completa para o novo sistema. Desse modo, foi proporcionada a instalação de 338 lâmpadas comuns e manutenção em 334 unidades desse tipo, com troca de 175 reatores.

Outros números que marcaram o balanço de atividades do último mês incluem a substituição de 346 relés, essenciais para o funcionamento automático das luzes ao anoitecer; a troca de 239 metros de cabos; a instalação de 253 conectores; e a colocação de 21 shorting caps (tampões cegos), para fechamento seguro de circuitos.

Os bairros que mais receberam intervenções foram Cidade Cruzeiro do Sul (76), Jardim Revista (45), Parque Maria Helena (36), Vila Maria de Maggi (28), Recreio Sertãozinho (22), Miguel Badra (21) e Parque Suzano (21).

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Dessa forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparações na estrutura afetada que podem abranger lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a administração municipal está mobilizada para realizar de forma gradativa a troca das lâmpadas convencionais por LED e garantir os serviços necessários para o funcionamento do sistema. “Estamos trabalhando em diferentes frentes para garantir essa inovação em toda a estrutura da iluminação pública em Suzano, cumprindo sempre as ações de rotina que são necessárias em cada localidade”, declarou o titular da pasta.