Iluminação pública de Suzano está cada vez mais perto de se tornar 100% LED

Suzano caminha a passos largos para se tornar 100% LED com os avanços que estão sendo promovidos no sistema de iluminação pública. Próximo de completar 15 meses de gestão, o prefeito Pedro Ishi celebra a marca de 15 mil lâmpadas desta tecnologia instaladas, o que representa mais de 50% do total de unidades. Até o fim do ano, serão contempladas as 13 mil que restam, para que possam ser alcançados todos os 28 mil pontos de luz distribuídos no município.

O chefe do Executivo municipal tem acompanhado de perto esse trabalho, marcando presença inclusive na sede das atividades relacionadas ao projeto “Ilumina Suzano”, na Vila Urupês, local em que são recebidas as lâmpadas e de onde partem as equipes e os caminhões que se dirigem aos quatros cantos da cidade, para modernização e manutenção do sistema.

A proposta é garantir que as ruas da cidade tenham um sistema moderno, que garanta maior segurança para a população e maior eficiência para a gestão pública, já que as lâmpadas de LED oferecem vantagens superiores às comuns (incandescentes/fluorescentes), destacando-se pela economia de energia de até 80%, vida útil até 25 vezes maior (25.000+ horas), menor emissão de calor, acendimento instantâneo e sustentabilidade (sem mercúrio e recicláveis). Estas unidades são mais resistentes a impactos, não emitem raios UV e oferecem melhor qualidade de iluminação.

Vale destacar que todas as localidades estão sendo beneficiadas por esse serviço, que tem chegado também às áreas que vêm passando pelo processo de regularização fundiária, como a área residencial na região do Miguel Badra e Jardim Panorama, cujas famílias começaram a receber matrículas de unidades habitacionais no início deste ano. Ainda estão previstos serviços para o Jardim Gardênia Azul e o Clube dos Oficiais.

Como exemplo, o primeiro balanço mensal de ações deste ano registrou 563 atendimentos relacionados à iluminação pública em 127 bairros. No período, foi dada especial atenção ao sistema composto por luminárias de LED, com instalação de 172 unidades, modernização em 137 estruturas e manutenção em outras 32. Quanto às localidades alcançadas em janeiro, foi registrado um número maior de intervenções nos bairros Vila Urupês (22), Vila Amorim (22) e Parque Suzano (21).

A ordem de serviço para tornar a cidade 100% LED foi assinada pelo prefeito Pedro Ishi no evento que comemorou os cem primeiros dias de gestão, no dia 10 de abril do ano passado. O ato garantiu a continuidade de um serviço que já contava com o apoio da administração municipal desde o início da gestão. Foi alcançada uma marca de 4 mil lâmpadas de LED instaladas somente nos três primeiros meses. O cronograma de atendimentos referentes à substituição das lâmpadas e à manutenção das mesmas é definido conforme as demandas da população.

Por isso, a proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para smartphone, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp ) e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple ). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou a relevância desta atuação das equipes para a população. “Essa iniciativa reforça nosso compromisso com a segurança e qualidade de vida dos moradores. A iluminação de LED é mais econômica e sustentável, além de colaborar diretamente com a valorização dos espaços públicos”, afirmou o titular da pasta.

O prefeito frisou que o trabalho representa mais qualidade de vida para a população. “Esse avanço nos enche de orgulho, pois estamos garantindo mais segurança e melhorias para a mobilidade. Seguiremos trabalhando intensamente para levar uma iluminação eficiente para todas as regiões de Suzano e contribuindo com o crescimento de nossa cidade, com tecnologia de ponta. Estamos substituindo as luminárias para garantir um sistema de iluminação ainda mais eficiente”, pontuou o chefe do Executivo.