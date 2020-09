‘Impacto da pandemia nas crianças’ é tema de nova sessão do Fórum Internacional de Educação

“Como a pandemia tem afetado as crianças e como os educadores devem se preparar” é o tema da terceira sessão virtual do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê, que será realizada nesta quarta-feira (16), numa promoção do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

O Fórum é uma iniciativa das secretarias municipais de Educação de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Com a temática central “Educação Infantil: Desafios e Perspectivas em Tempos de Pandemia”, mobiliza mais de seis professores das redes municipais e conta com cinco videoconferências.

Na terceira sessão, os palestrantes convidados são Fernando Mazzilli Louzada, professor estudioso das relações do sono e desempenho escolar, e Márcia Gil, psicóloga e doutora em Educação. Como mediadoras participam as secretárias municipais de Educação de Arujá, Priscila da Silva Rosa Sidorco, e de Guararema, Clara Assumpção Eroles Freire Nunes.

As sessões do 1º Fórum Internacional de Educação dos Municípios do Alto Tietê são transmitidas através do canal Fórum Educação Alto Tietê do YouTube, sempre às quartas-feiras das 18:30 às 20:30 horas. Além das palestras, é aberto um chat ao vivo para envio de perguntas e comentários.

Nas primeiras duas sessões, foram discutidos os temas “Educação infantil e pandemia: O que podemos aprender com a crise” e “Políticas públicas educacionais e os direitos da infância”, com as participações dos palestrantes Sara Barros Araújo (de Portugal), Paulo Fochi, Marcela Pardo (Chile) e Alexsandro Santos.

A quarta e a quinta videoconferências serão realizadas nos dias 23 e 30 de setembro. No site https://forumeducacaoaltotiete.com.br/ estão disponíveis mais informações.