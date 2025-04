Impactos na saúde antes e depois da menopausa

A menopausa é um processo natural na vida das mulheres e ocorre, em média, entre os 45 e 55 anos. No entanto, antes de sua instalação definitiva, o corpo passa por uma fase de transição chamada pré-menopausa, marcada por alterações hormonais que podem afetar o bem-estar físico e emocional. Quando a menopausa se estabelece, o organismo entra na fase pós-menopausa, caracterizada pela ausência definitiva do ciclo menstrual e por novos desafios à saúde.

Segundo Ariana Couto, ginecologista da Hapvida, os sintomas da pré-menopausa podem começar a ser percebidos, geralmente, a partir dos 40 anos, variando de mulher para mulher. "Nesta fase, ocorrem oscilações nos níveis de estrogênio e progesterona, que podem causar ondas de calor, suores noturnos, insônia, alterações de humor, ressecamento vaginal, diminuição da libido e irregularidade menstrual. Muitas mulheres não associam esses sintomas à menopausa e acabam não buscando ajuda médica", explica.

Já na pós-menopausa, quando os níveis hormonais se estabilizam em patamares mais baixos, as mulheres podem enfrentar questões como osteoporose, maior risco cardiovascular e ressecamento da pele e das mucosas. O tratamento para amenizar esses impactos varia conforme o perfil de cada paciente. "A reposição hormonal pode ser uma alternativa, mas deve ser indicada com cautela, considerando os riscos e benefícios. Além disso, mudanças no estilo de vida, alimentação balanceada, exercícios físicos e acompanhamento médico regular são fundamentais", reforça a especialista.

A menopausa precoce – Recentemente, a cantora Naiara Azevedo, de 35 anos, revelou, em entrevista, que recebeu o diagnóstico inesperado de menopausa precoce, com apenas 28 anos na época, chamando atenção para a condição, que pode impactar a vida reprodutiva e emocional. "A menopausa precoce pode estar associada a fatores genéticos, doenças autoimunes, tratamentos médicos como quimioterapia ou até causas desconhecidas. Quando diagnosticada precocemente, o suporte médico e emocional tornam-se ainda mais essenciais", afirma.

Segundo a especialista, independentemente da idade em que a menopausa se instala, é fundamental que as mulheres tenham acesso à informação e ao acompanhamento profissional para atravessar essa fase da melhor maneira possível. O diálogo sobre o tema e o esclarecimento de dúvidas ajudam a desmistificar a menopausa e a promover qualidade de vida para todas as mulheres.